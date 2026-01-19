Dėl grasinimų mokykloms per „Telegram“ – žinia iš prokuratūros

Kaip teigiama pirmadienį išplatintame pranešime, ikiteisminis tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso 250 straipsnį, numatantį atsakomybę už grasinimą padaryti teroristinį nusikaltimą.
Ikiteisminį tyrimą pavesta organizuoti Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorams, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Kaip skelbė BNS, sekmadienio vakarą policija pranešė, kad socialiniame tinkle „Telegram“ skelbiami grasinimai mokykloms Lietuvoje.
Policijos departamento teigimu, pareigūnai sekmadienį apie tai gavo maždaug 20 pranešimų. Įtariama, kad jie greičiausiai platinti iš suklastotos paskyros Rusijoje. Anksčiau su panašia situacija buvo susidūręs Kazachstanas. Tuomet nustatyta, kad grasinimai siunčiami iš Rusijos.
BNS rašė, kad 2023 metų spalį per kelias dienas Lietuvos įstaigos buvo gavusios tūkstančius elektroninių laiškų apie neva padėtus sprogmenis mokyklose, darželiuose, savivaldybėse, tokius pat pranešimų tuomet sulaukė ir ugdymo įstaigos Latvijoje bei Estijoje.
Valstybės saugumo departamentas tuomet teigė, kad tai, tikėtina, buvo tikslinga ir koordinuota ataka, vykdyta priešiškų valstybių iniciatyva.
