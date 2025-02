Rumunijoje sulaikytas prokremliškas buvęs kandidatas į prezidentus Georgescu

TV medžiagoje buvo matyti, kaip C. Georgescu, lydimas policininkų, įeina į prokuratūros pastatą. Policija sulaikė C. Georgescu, kai šis Bukarešte važiavo automobiliu. Kodėl jis sulaikytas, kol kas nežinoma.

C. Georgescu netikėtai laimėjo lapkričio 24 d. vykusį pirmąjį Rumunijos prezidento rinkimų ratą. Tačiau prieš pat antrąjį turą Konstitucinis teismas dėl rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimų anuliavo pirmojo balsavimo rezultatus. Rinkimai turės būti pakartoti.

Prokuratūra jau nuo 2024 m. gruodžio vykdo tyrimą prieš C. Georgescu dėl neaiškaus rinkimų kovos finansavimo. Rumunijos žvalgyba, be to, kalbėjo apie Rusijos kišimąsi į jo rinkimų kampaniją. C. Georgescu remiančios AUR partijos atstovai po sulaikymo pareiškė jam solidarumą.

Be to, visoje šalyje atlikta dešimtys kratų C. Georgescu šalininkų būstuose, Bukarešte pranešė generalinė prokuratūra. Tai esą susiję su rinkimų kovos finansavimu ir spėjama antiįstatymiška kraštutinių dešiniųjų propaganda.

C. Georgescu ketina vėl kandidatuoti gegužės 4 d. numatytuose rinkimuose. Ar jam tai bus leista, dar spręs Konstitucinis teismas. Paraiškas visi kandidatai turi pateikti iki kovo 15 d.