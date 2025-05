Nicusoras Danas prisaikdintas Rumunijos prezidentu

Praėjusį sekmadienį proeuropietišku centristu laikomas N. Danas iškovojo pergalę Rumunijos prezidento rinkimuose, nugalėdamas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų George Simioną (Džordžę Simioną).

„Prisiekiu visas savo jėgas ir kompetenciją skirti Rumunijos žmonių dvasinei ir materialinei pažangai (...), ginti demokratiją, piliečių teises ir pagrindines laisves“, – per ceremoniją parlamente sakė 55-erių metų politikas.

Europos Sąjungos (ES) kritikas ir nacionalistas G. Simionas gegužės 4-ąją vykusiame pirmajame ture užtikrintai nugalėjo, agituodamas prieš, jo žodžiais tariant, absurdišką ES politiką ir žadėdamas mažinti karinę pagalbą Ukrainai, tačiau N. Danas laimėjo beveik 54 proc. balsų antrajame ture.

Rinkimai įvyko praėjus penkiems mėnesiams po to, kai Rumunijos konstitucinis teismas atšaukė ankstesnio pirmojo turo rezultatus dėl kaltinimų Rusijos kišimusi ir dėl to, kad kraštutinių dešiniųjų lyderis Calinas Georgescu (Kelinaa Džordžesku) buvo masiškai reklamuojamas socialiniuose tinkluose; dėl to jam nebuvo leista dalyvauti pakartotiniuose rinkimuose.

N. Danas, Bukarešto meras nuo 2020 metų, prisiekęs parlamente, teigė, kad „Rumunijos valstybei reikia esminių pokyčių laikantis teisinės valstybės principų“, ir pakvietė asamblėją „ir toliau veikti siekiant daryti teigiamą spaudimą valstybės institucijoms, kad jos būtų reformuotos“.

„Raginu politines partijas veikti pagal nacionalinius interesus“, – sakė jis.

G. Simiono kraštutinių dešiniųjų partijos AUR įstatymų leidėjai nedalyvavo ceremonijoje, sakydami, kad čia „įteisinama nacionalinė išdavystė“.

Rumunijos Konstitucinis Teismas ketvirtadienį patvirtino rinkimų rezultatus ir atmetė G. Simiono skundą, kuriuo siekta juos anuliuoti.

G. Simionas nuolat teigė, kad į balsavimą kišosi užsienio šalys, įskaitant Prancūziją, ir kad rinkimai buvo klastojami, tačiau nepateikė jokių įrodymų.

N. Danas žadėjo pradėti „naują skyrių“ Rumunijai, spaudžiamai aukštos infliacijos ir įsiskolinimo.

Sekmadienį jis buvo atvykęs į Varšuvą palaikyti proeuropietiško mero Rafalo Trzaskowskio (Rafalo Tšaskovskio), kuris tikisi laimėti savaitgalį vyksiančius Lenkijos prezidento rinkimus.

„Laimėjome Rumunijos prezidento rinkimus. Žmonės atmetė izoliacionizmą ir Rusijos įtaką“, – sakė N. Danas tūkstančiams žmonių, susirinkusių į mitingą R. Trzaskowskiui palaikyti.

Rumunijos prezidentas atstovauja šaliai ES ir NATO viršūnių susitikimuose, taip pat skiria svarbiausius šalies pareigūnus, įskaitant ministrą pirmininką.