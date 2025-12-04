Rubio ir Lavrovas nedalyvaus metiniame ESBO susitikime

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nevyks į Austrijos sostinę, o tik atsiųs savo atstovus.
Dviejų dienų konferencija, pirmininkaujama Suomijos, visa paskirta karui Ukrainoje. Dabartinės derybos ir taikos planai, skirti Rusijos agresyviam karui nutraukti, nėra įtraukti į oficialią darbotvarkę, jokie sprendimai neplanuojami.
Nepaisant to, karas Ukrainoje buvo trečiadienio vakarą surengtos neoficialios ministrų vakarienės tema. Pasak diplomatinių šaltinių, Rusija ir Baltarusija į ją nebuvo pakviestos.
ESBO laiko save Rytų ir Vakarų platforma konfliktams spręsti ir demokratijai bei žmogaus teisėms ginti. Tačiau, pasak diplomatų, šiuo metu neaišku, kaip ši organizacija galėtų būti įtraukta, karui Ukrainoje pasibaigus. ESBO turi patirties stebint rinkimus ir konfliktų zonas, tačiau sprendimams dėl ESBO misijų reikalingas visų 57 valstybių narių pritarimas.
