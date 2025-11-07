„Reuters“: po ukrainiečių dronų antskrydžio sustojo Volgogrado naftos perdirbimo gamykla

Apie tai remdamasi trijų su šiuo įvykiu susipažinusių šaltinių pateikta informacija pranešė „Reuters“.
Šaltinių teigimu, per ataką buvo sugadintas pirminis perdirbimo įrenginys „CDU-5“, kurio našumas yra 9,1 tūkst. tonų arba 66,7 tūkst. barelių per dieną (penktadalis visos gamyklos pajėgumo), ir hidrokrekingo įrenginys, kurio našumas yra 11 tūkst. tonų per dieną.
„Gamykla sustojo. „CDU-5“ užsiliepsnojo, buvo šiek tiek apgadintas hidrokrekingo įrenginys“, – sakė vienas iš šaltinių, pageidavęs likti nežinomu.
2024 m. Volgogrado naftos perdirbimo gamykla perdirbo 13,7 mln. tonų naftos arba 5,1 proc. visos Rusijos naftos perdirbimo gamyklų produkcijos.
Lapkričio 6 d. paryčiais Ukrainos pajėgos smogė laikinai okupuotame Donecko mieste esančiai bazei, kurioje laikomi, surenkami ir paleidžiami „Shahed“ tipo dronai, taip pat Volgogrado naftos perdirbimo gamyklai.
Rugpjūčio viduryje, po dvi savaites trukusių ukrainiečių dronų antskrydžių, kurių taikiniu tapo mažiausiai septynios naftos perdirbimo gamyklos, įmonės „Lukoil“ naftos perdirbimo gamykla Volgograde jau buvo sustabdžiusi naftos priėmimą.
