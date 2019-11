R. T. Erdoganas: Turkija neatsisakys rusiškų raketų S-400

Prezidentas kalbėjosi su žurnalistais savo lėktuve grįždamas iš Vašingtone vykusio susitikimo su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

R. T. Erdoganas sakė, kad JAV lyderis „nuoširdžiai stengiasi“ išspręsti ginčus tarp NATO sąjungininkių.

Turkija supykdė JAV anksčiau šiemet įsigijusi S-400 sistemų. Jungtinės Valstijos tvirtina, kad rusiškos oro gynybos sistemos kelia grėsmę NATO saugumui. Vašingtonas dėl šio Ankaros pirkinio pašalino NATO narę Turkiją iš radarų neaptinkamų naikintuvų F-35 programos.

„Sakėme, kad galime įsigyti „Patriot“ [kompleksų]. Pasiūlymą visiškai pašalinti S-400 laikome kišimusi į mūsų suverenias teises“, – kalbėjo R. T. Erdoganas. Jį cituoja valstybinė Anatolijos naujienų agentūra.

„Negali būti nė kalbos, kad atsisakysime S-400 ir pereisime prie „Patriot“, – pabrėžė Turkijos vadovas.

„Noriu, kad ir Amerika, ir Rusija būtų mano draugės. Visomis savo išgalėmis to siekiame“, – pridūrė jis.

Ginčas dėl raketų kompleksų nesuderinamumo tėra vienas iš kelių nesutarimų, keliančių įtampą dvišaliuose santykiuose. Turkija taip pat supykdė Vašingtoną praėjusį mėnesį pradėjusi karinę operaciją Sirijoje prieš kurdų pajėgas, drauge su amerikiečiais kovojusias regione su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

Tuo metu Turkija nepatenkinta, kad JAV remia kurdų pajėgas, kurias ji laiko grėsme. Be to, Ankara spaudžia Vašingtoną išduoti Jungtinėse Valstijose gyvenantį musulmonų dvasininką Fethullah Guleną (Fetchulą Giuleną), kaltinamą 2016 metų liepą organizavus nesėkmingą pučą, per kurį žuvo šimtai žmonių ir tūkstančiai buvo sužeisti. F. Gulenas šiuos kaltinimus kategoriškai neigia.

R. T. Erdoganas žurnalistams taip pat sakė, kad grąžino D. Trumpui spalio 9 dieną jam atsiųstą be diplomatinių vingrybių parašytą laišką, kuriame amerikiečių lyderis kolegą ragino vengti didelio kraujo praliejimo.

„Nebūkit griežtas vyrukas. Nebūkit kvailas“, – rašė D. Trumpas tame laiške.

Pasak R. T. Erdogano, D. Trumpas niekaip nesureagavo į jam grąžintą laišką.