 Putinas ir Zelenskis pasirengę taikos viršūnių susitikimui

Putinas ir Zelenskis pasirengę taikos viršūnių susitikimui

2025-08-19 06:37
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis po pirmadienį įvykusių JAV vadovo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Europos lyderių derybų, kuriose daugiausiai dėmesio skirta ilgalaikių saugumo garantijų Kyjivui klausimui, atrodė pasirengę taikos viršūnių susitikimui.

Putinas ir Zelenskis pasirengę taikos viršūnių susitikimui
Putinas ir Zelenskis pasirengę taikos viršūnių susitikimui / Scanpix nuotr.

Viltys dėl proveržio sustiprėjo, D. Trumpui derybas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose, pavadinus „labai geru susitikimu“. Po derybų JAV prezidentas telefonu kalbėjosi su V. Putinu, su kuriuo praėjusią savaitę susitiko Aliaskoje.

Tai būtų pirmasis Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimas nuo brutalios Maskvos invazijos prieš beveik trejus su puse metų, surengtas D. Trumpui mėginant įvykdyti savo pažadą greitai užbaigti karą.

79-erių D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad „Visi labai džiaugiasi dėl galimybės pasiekti TAIKĄ tarp Rusijos ir Ukrainos“.

„Pasibaigus susitikimams, paskambinau prezidentui Putinui ir pradėjau derybas dėl susitikimo tarp prezidento Putino ir prezidento Zelenskio, kurio vieta dar bus nustatyta. Po to įvyks trišalis susitikimas, kuriame dalyvaus du prezidentai ir aš pats“, – nurodė jis.

D. Trumpas teigė, kad vėliau surengs trišalį viršūnių susitikimą su Ukrainos ir Rusijos lyderiais.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) teigė, kad V, Putinas sutiko su dvišaliu susitikimu per artimiausias dvi savaites, tačiau data ar vieta nepatvirtinta.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
Volodymyras Zelenskis
susitikimas
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų