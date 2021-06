Pulitzerio premijos valdyba pagerbė merginą, nufilmavusią G. Floydo nužudymą

Šis įrašas pernai žaibiškai išplito internete ir išprovokavo protestus prieš rasinę neteisybę ir policijos brutalumą Jungtinėse Valstijose ir daugelyje kitų šalių.

18-metė Darnella Frazier (Darnela Freizir) buvo pagerbta Niujorke veikiančiam Kolumbijos universitetui per virtualią ceremoniją skelbiant prestižinės Pulitzerio premijos – vieno aukščiausių apdovanojimų žurnalistikos srityje – 2021-ųjų laureatus.

D. Frazier sulaukė „ypatingojo paminėjimo“ „už drąsiai užfiksuotą George'o Floydo nužudymą – vaizdo įrašą, kuris paskatino protestus prieš policijos brutalumą visame pasaulyje, pabrėžusį itin svarbų piliečių vaidmenį žurnalistams ieškant tiesos ir teisingumo“.

Ši mergina taip pat buvo viena iš liudininkų, davusių parodymus buvusio Mineapolio policininko Dereko Chauvino (Dereko Šovino) teisme.

D. Frazier nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip D. Chauvinas 2020 metų gegužės 25 dieną daugiau nei devynias minutes keliu spaudė kaklą ant žemės paguldytam ir antrankiais surakintam 46 metų G. Floydui, šiam vis kartojant „negaliu kvėpuoti“, o praeiviams raginant paleisti vyrą, kol šis prarado sąmonę.

Balandį D. Chauvinas buvo nuteistas už nužudymą. Bausmė jam turi būti paskirta šį mėnesį.

Mineapolio „Star Tribune“ darbuotojai buvo apdovanoti Pulitzerio premija karščiausių naujienų kategorijoje už G. Floydo mirties ir po jos sekusių įvykių nušvietimą.

Leidinys „The New York Times“ buvo pagerbtas tarnavimo visuomenei premija už „drąsų, skvarbų ir plataus masto koronaviruso pandemijos nušvietimą“.

Tuo metu internetinis leidinys „BuzzFeed“ pelnė savo pirmąją Pulitzerio premiją; tarptautinių reportažų kategorijos premija jam atiteko už Kinijos pastatytų kalinių stovyklų masiniam musulmonų sulaikymui nušvietimą.

Edas Yongas (Edas Jongas) iš „The Atlantic“ gavo premiją už aiškinamuosius reportažus už „aiškių, detalių straipsnių“ seriją apie COVID-19 pandemiją.

Naujienų agentūra „Reuters“ buvo pagerbta toje pačioje kategorijoje už kvalifikuoto imuniteto teisinės doktrinos ir to, kaip ji naudojama apsaugoti policijos pareigūnus nuo baudžiamojo persekiojimo, išnagrinėjimą.

Naujienų agentūra AP apdovanota už karščiausių naujienų fotografiją, o jos fotografas Emilio Morenatti (Emilijus Morenatis) pagerbtas už fotografijų apybraižą.

Pulitzerio grožinės literatūros premija atiteko Louise Erdrich (Luis Erdrič) už kūrinį „The Night Watchman“, o negrožinės literatūros prizas skirtas Davidui Zucchino (Deividui Cukinui) už knygą „Wilmington's Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy“.

Apdovanojimas už biografiją atiteko Lesui Payne'ui (Lesui Peinui) ir Tamarai Payne (Tamarai Pein) už knygą „The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X“.

Poezijos kategorijoje apdovanojimas skirtas Natalie Diaz (Natali Dias) už knygą „Postcolonial Love Poem“, dramos kategorijoje pagerbta Katori Hall (Katori Hol) už pjesę „The Hot Wing King“, o muzikos kategorijoje apdovanota Tania Leon (Tania Lion) už darbą „Stride“.