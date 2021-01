PSO: britiškoji koronaviruso atmaina jau aptikta mažiausiai 60 valstybių

Tuo metu Pietų Afrikoje pirmiausia aptikta atmaina, kuri, kaip ir britiškoji, manoma, yra labiau užkrečiama, užfiksuota 23 šalyse ir teritorijose, sakoma PSO pranešime.

Pasaulyje COVID-19 aukų skaičius jau viršijo du milijonus, o nauji viruso variantai kelia didelį susirūpinimą, valstybėms stengiantis sulėtinti infekcijos plitimą, kol skiepai taps plačiai prieinami.

Pasak PSO, naujų mirčių skaičius per praėjusias septynias dienas buvo rekordiškai didelis – 93 000. Be to, per tą patį laikotarpį pranešta apie 4,7 mln. naujų COVID-19 atvejų.

Masinės skiepijimo kampanijos JAV ir Europoje suteikė vilties, kad jau matyti pandemijos pabaiga; Europos Sąjunga antradienį pranešė, kad iki rugpjūčio pabaigos siekia paskiepyti 70 proc. savo suaugusių gyventojų.

Tačiau daug ES šalių ir kitų valstybių, įskaitant Indiją ir Rusiją, susiduria su sunkumais įgyvendindamos savo skiepijimo programas.

Be to, pastarosiomis dienomis vėl buvo sutelktas dėmesys į Kiniją, kur 2019 metų pabaigoje pirmiausia buvo aptiktas naujasis koronavirusas. Praėjusią savaitę PSO ekspertų komanda atvyko į Kinijos centrinėje dalyje esantį Uhano miestą pradėti smarkiai politizuoto tyrimo, per kurį aiškinsis pandeminio koronaviruso kilmę.

Kinija antradienį gynė tai, kaip tvarkėsi su virusu, nepriklausomiems ekspertams sukritikavus jos reagavimo greitį.