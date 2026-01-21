 Prekybos susitarimą su MERCOSUR įvertins ES teismas

2026-01-21 14:23
BNS inf.

Europos Parlamentas trečiadienį nubalsavo už tai, kad neseniai pasirašytas prekybos susitarimas su Pietų Amerikos bloku MERCOSUR būtų perduotas Europos Sąjungos (ES) aukščiausios instancijos teismui, taip sukurdamas teisinį neapibrėžtumą dėl šio dokumento.

Prekybos susitarimą su MERCOSUR įvertins ES teismas / Scanpix nuotr.

Per įtemptą balsavimą Strasbūre 334 europarlamentarai pasisakė už kreipimąsi į ES Teisingumo Teismą (ESTT), o 324 balsavo „prieš“.

ESTT prašoma išaiškinti, ar daugumos ES valstybių narių bei Europos Komisijos (EK) remiamas, tačiau Prancūzijos, Lenkijos ir ūkininkų grupių atmetamas sandoris yra suderinamas su bloko politika.

Kaip rašė BNS, susitarimu tarp 27 valstybes vienijančios ES ir MERCOSUR bloko narių – Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus ir Paragvajaus – sukuriama viena didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų – panaikinami muitai daugiau nei 90 proc. dvišalės prekybos.

EK pirmininkė Ursula von der Leyen šeštadienį sakė, kad ES renkasi sąžiningą prekybą, o ne muitus, produktyvią ilgalaikę partnerystę, o ne izoliaciją.

ES ir MERCOSUR kartu tenka 30 proc. pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP), blokai turi daugiau nei 700 mln. vartotojų.

Teigiama, kad susitarimas bus palankus Europos automobilių, vyno ir sūrio eksportui, o Pietų Amerikos jautienai, paukštienai, cukrui, ryžiams, medui ir sojos pupelėms bus lengviau patekti į Europos rinką.

Europos ekonominė galiūnė Vokietija, taip pat Ispanija ir Šiaurės šalys tvirtai remia susitarimą, siekdamos padidinti eksportą tuo metu, kai Europa stengiasi atlaikyti konkurenciją su Kinija ir muitus noriai įvedančios administracijos Baltuosiuose rūmuose spaudimą.

Pietų Amerikoje taip pat yra atsargiai vertinančiųjų susitarimo poveikį.

Tačiau tai supykdė Europos ūkininkus, kurie traktoriais įvažiavo į tokius miestus kaip Paryžius, Briuselis ir Varšuva, protestuodami prieš pigesnių prekių, pagamintų pagal žemesnius standartus ir naudojant draudžiamus pesticidus, antplūdį, kurio jie baiminasi.

