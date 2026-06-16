Prancūzijos žvalgyba nutrauks bendradarbiavimą su amerikiečių „Palantir“

„Negalime pritarti naujai strateginei priklausomybei skaitmeninėje erdvėje“, – S. Lecornu sakė socialiniuose tinkluose patalpintame vaizdo įraše, kuriame paskelbė apie 655 mln. eurų investicijas į DI kūrimą Prancūzijoje.
Prancūzijos vidaus saugumo generalinė direkcija (DGSI) nusprendė nutraukti sutartį su „Palantir“ po to, kai praeitą savaitę Vašingtonas vartotojams už JAV ribų užblokavo prieigą prie įmonės „Antropic“ galingo DI modelio „Fable“.
Prancūzijos ministras pirmininkas paskelbė, kad šalis neturėtų priklausyti nuo „tam tikrų partnerių geros valios“, kurie gali bet kada apriboti prieigą prie DI įrankių.
Po incidento su „Fable“, kandidatai kitų metų Prancūzijos prezidento rinkimuose paragino savo šalį siekti didesnės nepriklausomybės nuo JAV sukurtų DI programų.
„Palantir“ padalinys Prancūzijoje iš karto neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti situaciją.
Šią įmonę, padedamas JAV centrinės žvalgybos agentūros (CŽA), įkūrė Peteris Thielas – JAV prezidentui Donaldui Trumpui artimas dešiniųjų pažiūrų Silicio slėnio milijardierius.
Bendrovė bendradarbiauja su JAV institucijomis, siekiančiomis atpažinti neteisėtus migrantus, ir padėjo nustatyti taikinius per JAV ir Izraelio karą prieš Iraną.
Žmogaus teisių gynėjai įspėja, kad įmonės kuriami produktai kelia grėsmę dėl masinio sekimo, asmeninių laisvių pažeidimų ir su duomenų apsauga susijusių rizikų.
Tačiau „Palantir“ teigia tiesiog teikianti duomenų apdorojimo paslaugas, galinčias padėti atrasti naudingą informaciją dideliuose valstybės institucijų ir didelių bendrovių duomenų srautuose.
Birželio mėnesį Jungtinės Karalystės (JK) parlamentarai paragino Nacionalinę sveikatos tarnybą (NHS) nutraukti sutartį su šia JAV bendrove.
JK parlamento mokslo, inovacijų ir technologijų komitetas paskelbė, kad priklausomybė nuo kelių JAV įsikūrusių paslaugų teikėjų yra akivaizdus pažeidžiamumas, dėl kurio viešosios paslaugos gali tapti priklausomos „nuo užsienio veikėjų malonės“.
Londono mero biuras taip pat neleido JK sostinės policijai bendradarbiauti su „Palantir“.
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