Prancūzijos sustabdytas su Rusija siejamas tanklaivis jau tęsia kelionę

2025-10-03 10:48
BNS inf.

Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis, kurį buvo sulaikęs Prancūzijos karinis jūrų laivynas, jau tęsia savo kelionę Sueco kanalo link, penktadienį rodo laivų sekimo svetainių „Marine Traffic“ ir „VesselFinder“ duomenys.

Prancūzijos sustabdytas su Rusija siejamas tanklaivis jau tęsia kelionę / Scanpix nuotr.

„Boracay“, esą plaukiojantis su Benino vėliava, yra įtrauktas į Europos Sąjungos (ES) „juoduosius“ sąrašus kaip priklausantis Rusijos šešėliniam laivynui, naudojamam siekiant apeiti Vakarų sankcijas, įvestas Maskvai 2022 metais pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą.

Savo kelionę „Boracay“ pratęsė ketvirtadienį vakare, rodo minėtose svetainėse skelbiami duomenys. Penktadienio rytą laivas plaukė prie vakarinių Prancūzijos krantų.

Šaltinis, artimas bylai, teigė, kad Prancūzijoje sulaikyto tanklaivio kapitonas kinas ir pirmasis padėjėjas penktadienį grįžo į laivą.

„Jie buvo pargabenti į laivą po to, kai buvo paleisti iš areštinės“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis. Kapitonas ir pirmasis padėjėjas buvo sulaikyti antradienį.

„Boracay“, kaip rodo naujienų agentūros AFP atlikta „VesselFinder“ duomenų analizė, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie Danijos krantų. Tuo metu virš Danijos skraidė neatpažinti dronai.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
tanklaivis boracay
šešėlinis laivynas

