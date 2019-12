Prancūzijos geležinkelis per Kūčias atšaukia didžiąją dalį traukinių reisų

Prancūzijai per šventes gresia transporto chaosas: dėl besitęsiančių streikų Prancūzijos geležinkelis per Kūčias priverstas atšaukti didžiąją dalį reisų. Gruodžio 23 ir 24 dienomis į reisus neišvažiuos šeši iš dešimties TGV greitųjų ir „Intercity“ traukinių, ketvirtadienį pranešė geležinkelio bendrovė SNCF. Jos duomenimis, galės būti pervežtas tik kas antras bilietą turintis keleivis. Derybos tarp ministro pirmininko Edouardo Philippe‘o ir profsąjungų ketvirtadienį baigėsi be rezultatų ir buvo atidėtos iki sausio pradžios.