Su gimtadieniu, pone prezidente (I)

Vertas kino filmo

Iki triuškinančių Izraelio smūgių Irano režimui, MTV realybės šou prodiuserių suorganizuotą cirką primenantį Baltųjų rūmų (angl. „White house“) šeimininko Donaldo Johno Trumpo (1946) ir jo „rasputino“ Elono Reeve’o Musko (1971) viešą kivirčą buvo galima laikyti bene pačiu svarbiausiu ir, nepabijokime to žodžio, smagiausiu šio mėnesio įvykiu.

Dviejų politinių partnerių išsiskyrimo aistroms įsisiūbavus, didysis milijardierių milijardierius viešojoje erdvėje numetė tikrą „bombą“ ir paskelbė, kad dabartinis JAV prezidentas artimai bičiuliavosi su kitu turtuoliu, plataus masto seksualiniais nusikaltimais kaltintu velioniu, šiuo metu popkultūroje prisimenamu Jeffrey Edwardo Epsteino (1953–2019) pavarde.

Prieš keletą metų apie J. E. Epsteino „reikaliukus“ viešojoje erdvėje buvo itin daug kalbama, tačiau dabar jie gerokai užmiršti ir nelabai ką jaudina, tad skaitytojams derėtų pasinaudoti šia proga bei prisiminti bemaž viską, kas pikantiško ir įdomaus buvo kalbama apie šį asmenį.

Iš anksto užbėgant pagrindinei pasakojimo daliai už akių, reikia pasakyti, kad D. J. Trumpas buvo ne kartą įamžintas J. E. Epsteino draugijoje ir jiedu veikiausiai neblogai pažinojo vienas kitą, tačiau pažintis bei draugystė su šiuo mirusiu seksualiniu nusikaltėliu anaiptol dar nereiškia, kad Baltųjų rūmų šeimininkas ar kuris nors kitas milijonieriaus draugijoje pastebėtas žmogus tvirkino bei

prievartavo nepilnamečius, taip pat, kad jaunos moterys, J. E. Epsteinui paliepus, turėjo malšinti Trumpų giminės atstovo lytinių liaukų veiklą.

Juk, kaip skelbia vienas pagrindinių vakarietiškos teisės principų, – įtariamasis yra laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė nebuvo įrodyta teismo salėje.

J. E. Epsteinas, be jokios abejonės, buvo labai blogas, tačiau įdomus žmogus, o jo gyvenimas bei padaryti nusikaltimai ateityje turėtų įkvėpti ne vieną knygos ar kino filmo kūrėją.

Skirtumai ir panašumai

Anot portalo „Business Insider“ straipsnio „Kalėjime, belaukiant teismo dėl prekybos žmonėmis sekso tikslais, mirusio nuteisto seksualinio nusikaltėlio ir įtakingo finansininko J. Epsteino gyvenimas“ (angl. „The life of Jeffrey Epstein, the convicted sex offender and well-connected financier who died in jail awaiting sex trafficking charges“, 2024 m. sausio 5 d.), jis gimė 1953 m. sausio 20 d. Brukline, semitų Pauline’os ir Seymouro šeimoje.

Šią daug kas priskiria darbininkų luomui.

Atsižvelgiant į šį faktą, būtų galima pajuokauti, kad J. E. Epsteinas šį pasaulį išvydo visai netoli tos vietos, kur gimė ir dabartinis Jungtinių Valstijų prezidentas.

D. J. Trumpas taip pat apsireiškė Niujorke, t. y., kitame šio miesto rajone Kvinse (angl. Queens), tačiau dabartinis JAV prezidentas gimė turtingoje šeimoje, o J. E. Epsteino tėvai veikiausiai (jeigu nemeluoja viešai pateikiama informacija) buvo „paprasti žmonės“.

Į Jungtines Valstijas iš dabartinės Vokietijos kraštų atvykęs D. J. Trumpo senelis Friedrichas (1869–1918) praturtėjo ir padėjo pamatus savo sūnaus Fredericko Christo Trumpo vyresniojo (1905–1999) bei anūko Donaldo imperijoms, vadovaudamas viešnamiui ir restoranui (plačiau apie tai skaityti CBC straipsnyje „Anot autoriaus, D. Trumpo senelis per aukso karštinę vadovavo Kanados viešnamiui“ (angl. „Donald Trump’s grandfather ran Canadian brothel during gold rush, author says“, 2015 m. rugsėjo 19 d.), o J. E. Epsteinas praktiškai atėjo iš niekur bei veikiausiai viską užsidirbo savo suktu protu (neatmestina, kad ne visada veikdamas legaliai ir sąžiningai).

„Anot autoriaus, D. Trumpo senelis per „aukso karštinę“ vadovavo Kanados viešnamiui“.

Būsimojo prezidento tėvas Fredas buvo be galo rimtas ir ambicingas žmogus, liejęs devynis prakaitus tam, kad taptų iš tikrųjų labai turtingu (pasakojama, kad jis dažnai vesdavosi vaikus į savo biurą ir net eidamas su jais į paplūdimį vilkėdavo kostiumą), bet jau „karaliaujant“ jo sūnui Donaldui, Trumpų giminės prekiniu ženklu tapo žodis „bankrotas“.

Savo vaikystės ir ankstyvosios jaunystės dienas J. E. Epsteinas praleido paplūdimiais bei apžvalgos ratais garsėjančioje Bruklino vietovėje, vadinamoje Konio sala.

Anot būsimąjį milijonierių ir seksualinį grobuonį pažinojusių asmenų, vaikystėje jis buvęs beveik niekuo neišsiskiriančiu vidutinišku berniuku (rodančių gabumų matematikai), o ir kiti jo šeimos nariai esą taip pat buvę be galo mieli, švelnūs, malonūs žmonės.

Jis lankęs valstybines rajono ugdymo įstaigas ir neretai padėdavęs draugams.

Pasakojama, kad jis taip pat grojęs pianinu, o vėlesniais metais bandęs susieti savo gyvenimą su tiksliaisiais mokslais.

Galiausiai jis metė visas studijas bei įsitraukė į suaugusiųjų gyvenimą taip ir neįgijęs jokio autoritetu atsiduodančio mokslinio laipsnio.

Mokytojas be diplomo

J. E. Epsteinas neturėjo reikiamos kvalifikacijos, tačiau net ir tai jam nesutrukdė įsidarbinti pedagogu privačioje Daltono ugdymo įstaigoje Aukštutiniame Ist Saide (angl. Upper East Side), Manhatane, Niujorke (angl. „Dalton School“), t. y. vietoje, kurioje dažnai lavinami pasiturinčių gerų tėvų geri talentingi vaikai.

Čia jis nuo maždaug 1973 iki 1975 m. jaunųjų kartų atstovams diegė tiksliųjų mokslų žinias.

Darbas Daltone buvo bene pirmasis šiuo metu žinomas J. E. Epsteino gyvenimo epizodas, kuriame jau galima pajusti nusikalstamos, nelegalios ir neetiškos veiklos tvaiką.

Reikiamos kvalifikacijos neturinčio jaunuolio įsidarbinimas geroje ugdymo įstaigoje atrodo be galo įtartinai, tačiau svarbu neužmiršti, kad privačių įstaigų vadovai iš esmės yra patys sau ponai, tad ir įdarbina tuos, kuriuos nori įdarbinti.

Šiuo metu nėra žinoma (arba bent jau viešai neskelbiama), ar besidarbuodamas Daltone J. E. Epsteinas rimčiau lindęs prie nepilnamečių bei bandęs su jais atlikti kažką išties nepadoraus, tačiau nerimą keliančių ženklų buvo galima pastebėti jau tada.

Anot NPR (angl. „National Public Radio“) svetainėje pateikiamo straipsnio „J. Epsteinas jaunystėje paliko savo aukštosios ugdymo įstaigos auklėtiniams įspūdį“ (angl. „A Young Jeffrey Epstein Made An Impression On His High School Students“, 2019 m. liepos 19 d.), šaunusis pedagogas be galo patikęs jaunoms merginoms ir neretai rodęs joms dėmesį po užsiėmimų, o charizmatiška asmenybe jį laikę net ir tie, kuriems jo švietėjiška veikla nedavusi nieko naudingo.

1976 m. J. E. Epsteinas buvo atleistas iš Daltono dėl prasto darbo, tačiau laikas, praleistas šioje ugdymo įstaigoje, nepraėjo veltui.