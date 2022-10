Pradedama nagrinėti D. Trumpo šeimos verslo byla dėl mokestinio sukčiavimo

Manhatano prokurorai eksprezidento verslo imperiją, kuriai šiuo metu vadovauja jo du suaugę sūnūs, Donaldas jaunesnysis ir Ericas (Erikas) Trumpai, apkaltino nuslėpus kompensaciją, sumokėtą kai kuriems vadovams 2005–2021 metais.

Vienas šių vadovų, ilgametis vyriausiasis finansininkas Allenas Weisselbergas (Alenas Veiselbergas), jau pripažino kaltę dėl penkiolikos kaltinimų mokestiniu sukčiavimu ir pagal susitarimą su prokurorais turėtų liudyti prieš savo buvusią kompaniją.

75 metų A. Weisselbergas, artimas Trumpų šeimos draugas, pripažino su kompanija suplanavęs gauti nedeklaruotų naudų, tokių kaip butas prestižiniame Manhatano rajone nemokant nuomos, prabangūs automobiliai jam ir jo žmonai, privati mokykla jo vaikaičiams.

Pagal susitarimą su prokurorais A. Weisselbergas sutiko sumokėti kone 2 mln. dolerių baudų, atlikti penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir liudyti teisme, pirmadienį pradėsiančiame prisiekusiųjų parinkimą.

„Šis susitarimas tiesiogiai inkriminuoja „Trump Organization“ dėl įvairios nusikalstamos veiklos ir pagal jį Weisselbergas turi pateikti neįkainojamą liudijimą būsimame teismo procese prieš šią korporaciją“, – rugpjūčio mėnesį sakė Manhatano apygardos prokuroras Alvinas Braggas (Alvinas Bragas).

A. Weisselbergas kol kas atsisako liudyti tiesiogiai prieš D. Trumpą.

Daugybė bylų

Ieškiniai pateikti dėl dviejų D. Trumpo šeimos nekilnojamojo turto, golfo ir svetingumo verslo imperijos padalinių.

Nors pats D. Trumpas šioje byloje neminimas, jam ir trims vyriausiems jo vaikams gresia kaltinimai po kito civilinio tyrimo, vadovaujamo Niujorko valstijos generalinės prokurorės Letitios James (Letišos Džeims).

Demokratė L. James kaltina šeimą, kad ji tyčia išpūsdavusi nekilnojamojo vertę, kai būdavo siekiama palankesnių bankų paskolų sąlygų, arba mažindavusi grynąją valdomo turto vertę milijardais dolerių, siekdama išvengti didesnių mokesčių.

L. James siekia, kad būtų skirta 250 mln. JAV dolerių (eurų) baudų, o D. Trumpui ir jo vaikams būtų uždrausta eiti vadovų pareigas valstijos bendrovėse.

Ieškinyje taip pat raginama trims D. Trumpo vaikams – Donaldui jaunesniajam, Ivankai ir Ericui – penkeriems metams uždrausti pirkti nekilnojamąjį turtą Niujorke.

76 metų D. Trumpas, kuris užsimena, nors oficialiai dar nepaskelbė, kad 2024 metais vėl sieks prezidento posto, su teisiniais iššūkiais susiduria dar keliais frontais ir visa tai vadina raganų medžiokle.

Teisingumo departamentas vykdo tyrimą dėl to, kaip D. Trumpas elgėsi su itin slaptais dokumentais, FTB per kratą paimtais iš jo namų Floridoje. Be to, vykdomi keli valstijų ir federaliniai tyrimai dėl jo dalyvavimo JAV Kapitolijaus užpuolime 2021 metų sausio 6 dieną.

Riaušes Kapitolijuje tiriantis Kongreso komitetas iškvietė D. Trumpą lapkričio viduryje liudyti. Prieš tai, iki lapkričio 4-osios, jis turi pateikti prašomus dokumentus.

Nepatvirtindamas, kad D. Trumpas gavo šaukimą, jo advokatas Davidas Warringtonas (Deividas Voringtonas) sakė, kad komanda „peržiūrės ir išanalizuos“ dokumentą, ir „atitinkamai atsakys į šį beprecedentį veiksmą“.

Jei D. Trumpas vykdys šaukimą, jis turės liudyti su priesaika, o jei meluotų, galės būti apkaltintas melagingu liudijimu.

Jei jis atsisakys vykdyti šaukimą, Atstovų Rūmai galėtų apkaltinti jį negerbimu ir rekomenduoti dėl to baudžiamąjį persekiojimą.