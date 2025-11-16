Populiarus slidinėjimo kurortas meta iššūkį girtoms linksmybėms

„Praėjusiais metais iš gatvių pašalinome 250 tonų šiukšlių“, – teigė pakalbintas vyras.
Štai kodėl vakarėlių zonoje lauke uždrausta vartoti alkoholį.
„Zeldenas aiškiai pasisako už sportą ir pramogas. Tačiau tai taip pat siejama su profesionalumu. Tai reiškia, kad norime, jog pramogos vyktų vietose, kuriose imtasi reikiamų atsargumo priemonių. Ir renginio vietoje, o ne viešosiose vietose“, – piktinosi miesto vicemeras Maximilian Riml.
Netoli vakarėlių zonos gyvenančių žmonių skundai dėl šiukšlių ir triukšmo didėja. Taip yra ir dėl to, kad girti žmonės nuolat nešasi alaus taures iš barų į gatves.
„Kitą dieną žmonės vaikšto čia su vaikais. Ir visur yra stiklo šukių ir šiukšlių. Tai tapo katastrofa“, – kalbėjo pašnekovas.
Vartoti alkoholį šioje zonoje nuo gruodžio bus draudžiama. Kiekvienas, kuris nesilaikys reikalavimų, turės mokėti iki 2 tūkst. eurų baudą.
„Mes norime, kad tai vyktų pagarbiai ir saugiai, o ne viešosiose vietose, kur, pavyzdžiui, moksleiviai 7 val. ryto eina į mokyklą“, – tvirtino M. Riml.
