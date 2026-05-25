Popiežius ragina „nuginkluoti“ dirbtinį intelektą

Popiežius įspėjo dėl „naujų vergijos formų“, susijusių su DI, nuo turinio moderatorių iki kalnakasių, ir paragino griežčiau jį reguliuoti.
„Jei technologijos žada išsilaisvinimą, bet sukuria naujas pasaulinio pavaldumo formas, tai prieštarauja pagrindiniam žmogaus orumo principui. Kova su naujomis vergijos formomis yra lemiamas išbandymas etiniam DI vertinimui“, – enciklikoje rašė popiežius.
Savo pirmąją encikliką jis asmeniškai pristatė Vatikane kartu su DI ekspertais, įskaitant Christopherį Olahą, JAV milžinės „Anthropic“ bendraįkūrėją.
„Anthropic“ yra įsitraukusi į teisinį ginčą su JAV kariuomene, nes nepritaria jos technologijų naudojimui mirtiniems autonominiams karo veiksmams ir masiniam sekimui.
Pristatymo metu Ch. Olahas teigė, kad DI įmonės veikia „atsižvelgdamos į tam tikras paskatas ir suvaržymus, kurie kartais gali prieštarauti teisingam elgesiui“.
Jis palankiai įvertino išorės veikėjų, pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčios, indėlį, siekiant „pakreipti įvykius geresne linkme“, ir pažymėjo, kad „DI keliami klausimai yra platesni nei DI tyrimų bendruomenė“.
Leonas XIV sakė priėmęs Ch. Olaho kvietimą „eiti kartu, klausytis ir kalbėti bei kartu rasti kelią žmonijai“.
Jis išreiškė įsitikinimą, kad „kartu galime įžvelgti svarbiausius mūsų laikų klausimus, taigi ir žmonijos ateitį“.
Popiežius teigė, kad rengdamas savo manifestą išklausė mokslininkų, inžinierių, politinių lyderių, tėvų ir mokytojų, ir išgirdo „labai nerimą keliančių balsų“, taip pat „tylą tų, kurie neturi balso“.
DI turi būti „išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu“, sakė jis.
Savo enciklikoje Leonas XIV paskelbė pavojaus signalą dėl DI valdomų ginklų, teigdamas, kad „neleistina patikėti mirtinų“ sprendimų technologijoms.
Leonas XIV ne kartą konfliktavo su Baltaisiais rūmais dėl karo Irane ir religijos naudojimo konfliktui pateisinti.
„Teisingo karo“ teorija, kuriai neseniai pritarė Donaldo Trumpo administracija, yra atgyvenusi, rašė Leonas XIV ir pridūrė, kad „joks algoritmas negali padaryti karo moraliai priimtino“.
„Ginkluota konkurencija“
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, iki 2033 metų DI vertė gali siekti iki 4,8 trln. JAV dolerių, o tai yra 25 kartus daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau jo pelnas bus sutelktas nedidelės grupės rankose.
„Nuginkluoti DI reiškia išlaisvinti jį iš „ginkluotos“ konkurencijos mentaliteto“, – rašė popiežius.
„Nuginkluoti nereiškia atmesti technologijų, bet užkirsti kelią joms dominuoti prieš žmoniją“, – rašė Leonas XIV. XIV.
DI turėtų būti „draugiškas žmogui“, prieinamas visiems ir atviras diskusijoms bei debatams, pridūrė jis.
Pasaulio 1,4 mlrd. katalikų vadovas šią aktualią temą pavertė savo pontifikato pagrindu, skirdamas jai savo pirmąją encikliką – dokumentą, kuris kloja pamatus Bažnyčios mokymui ir ilgalaikėms diskusijoms.
Manifeste remiamasi įvairiais kultūros milžinais, nuo graikų filosofo Platono iki Beethoveno ir jo Devintosios simfonijos, netgi cituojamas J. R. R. Tolkieno „Žiedų valdovo“ veikėjas.
„Nemagiškas“
„Magnifica Humanitas“ buvo pasirašyta gegužės 15 dieną, minint 135-ąsias 1891 metų Leono XIII enciklikos, padėjusios Bažnyčios socialinio mokymo pamatus pramonės revoliucijos laikotarpiu, metines.
Leonas XIV įspėjo apie naujas vergijos formas, skatinančias technologinę revoliuciją, pažymėdamas, kad „niekas DI pasaulyje nėra nematerialu ar magiška“.
„Kiekvienas iš pažiūros greitas ir nepriekaištingas atsakymas (...) remiasi tyliu milijonų žmonių darbu“ – nuo turinio moderatorių, priverstų žiūrėti sukrečiančią medžiagą, iki vaikų, kurie išgauna retųjų žemių elementus, nuo kurių priklauso DI.
Jie yra „sužaloti, sužeisti ir išsekę, kad skaičiavimų srautas galėtų tęstis nepertraukiamai“, rašė jis.
Didesnis efektyvumas ar inovacijos nepateisina „sąmoningai slepiamos išnaudojimo grandinės“, rašė jis, o taip pat reikia nuveikti daugiau, kad būtų sumažintas DI poveikis aplinkai ir „apsaugoti mūsų bendri namai“.
Jis taip pat atsiprašė už Vatikano vaidmenį vergų prekyboje ir padedant pateisinti vergiją, sakydamas, kad tai yra „žaizda krikščioniškoje atmintyje“.
„Dėl to Bažnyčios vardu nuoširdžiai prašau atleidimo“, – rašė Leonas XIV.
Tekstas paskelbtas po kelerius metus trukusių Bažnyčios tyrimų, susijusių su DI technologijomis.
Dar 2020 metais Šventasis Sostas paskelbė „Romos raginimą dėl DI etikos“, kuriuo paragino naująsias technologijas gerbti žmogaus orumą.
Ekspertai teigia, kad „Magnifica Humanitas“ gali pasirodyti esanti tokia pat įtakinga kaip ir popiežiaus Pranciškaus „Laudato Si“ – 2015 metų klimato manifestas, sukėlęs politinę ir pilietinę reakciją visame pasaulyje.
(be temos)