Popiežius Leonas XIV atvyko į Kanarų salas, susitiks su migrantais

Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas, norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
2024 metais šį prie šiaurės vakarų Afrikos krantų esantį salyną pasiekė daugiau nei 46 tūkst. migrantų – tai rekordiniai metai, o žmonės dažnai plaukė perpildytais, plaukioti netinkamais laivais.
Popiežius Leonas XIV turėtų apsilankyti Arginigino uoste Gran Kanarijos saloje, kur susitiks su migrantais ir padės gėlių, pagerbdamas žuvusiuosius bandant persikelti.
„Mes tikrai vertiname šį vizitą. Tai mums labai svarbu tokiu kritiniu momentu“, – naujienų agentūrai AFP Arginigine sakė Mohamedas Amjahdi, į salas iš Maroko atvykęs būdamas 17 metų.
„Taip pat vertiname Katalikų bažnyčią ir jos atliekamą gyvybiškai svarbų darbą migrantų labui. Kai kalbama apie pagalbą migrantams, nedaroma jokių skirtumų“, – pridūrė 37 metų M. Amjahdi, Ispanijos islamo komisijos atstovas.
„Nesvarbu, ar esi krikščionis, ar ne, ar esi baltasis, ar juodaodis – visi gauna vienodą paramą“, - teigė jis.
Regioninio Raudonojo Kryžiaus pareigūnas Jose Antonio Rodriguezas Verona, atsakingas už pirmąją skubią pagalbą į salas atvykstantiems migrantams, AFP sakė: „Čia patyrėme daug emocijų ir vis dar patiriame.“
„Daug kartų džiaugėmės, nes operacija pavyko. Tačiau būdavo ir taip, kad jautėmės nugalėti, nes žmonės atvykdavo į prieplauką ir mirdavo, arba atvykdavo jau negyvi“, – pridūrė jis.
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, praėjusiais metais pakeliui į Kanarų salas žuvo arba dingo be žinios beveik 1,2 tūkst. migrantų.
„Gėdos prieplauka“
„Popiežius Pranciškus parašė mums laišką, kuriame pasakė du dalykus“, – AFP sakė Kanarų salų vyskupas.
„Vienas iš jų buvo jo noras atvykti, padrąsinti ir lydėti Kanarų salų žmones bei Bažnyčią reaguojant į migraciją“, – sakė jis.
Kitas – „nušviesti migracijos problemą ir realybę“, pridūrė jis.
Arginigino uostas tapo žinomas kaip „gėdos prieplauka“ po to, kai 2020 metais, išaugus atvykėlių skaičiui, daugiau nei 3 tūkst. migrantų ten miegojo po atviru dangumi arba po savadarbėmis pastogėmis.
Popiežiaus vizitu siekiama „pakeisti tą gėdos prieplaukos įvaizdį, atsiradusį dėl prasto humanitarinio priėmimo sistemos valdymo, ir paversti ją integracijos prieplauka“, AFP sakė katalikiškos labdaros organizacijos „Caritas“ Kanarų salose generalinė sekretorė Caya Suarez.
Pirmadienį kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, popiežius Leonas XIV paragino sukurti „saugius ir teisėtus kelius“ imigracijai, o migrantams suteikti „pagarbų priėmimą ir realias integracijos galimybes“.
Popiežiaus vizitas Ispanijoje vyksta tuo metu, kai socialistų ministro pirmininko Pedro Sanchezo vyriausybė ėmėsi veiksmų įteisinti apie 500 tūkst. dokumentų neturinčių migrantų, taip pasipriešindama Europos tendencijai griežtinti neteisėtos imigracijos apribojimus.
Ketvirtadienis yra priešpaskutinė popiežiaus savaitės trukmės kelionės į Ispaniją, kurios metu jis lankėsi Madride ir Barselonoje, diena.
Vizitas baigsis penktadienį Tenerifės saloje, kur jis taip pat planuoja apsilankyti migrantų centre.
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