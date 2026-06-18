 Po susitarimo su Iranu Izraelio premjeras pabrėžia būtinybę išsaugoti svarbius ryšius su JAV

Po susitarimo su Iranu Izraelio premjeras pabrėžia būtinybę išsaugoti svarbius ryšius su JAV

2026-06-18 19:56
BNS inf.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) ketvirtadienį pabrėžė, kad svarbu išlaikyti glaudžius Izraelio ryšius su Jungtinėmis Valstijomis, pareikšdamas, kad Vašingtonas karo su Iranu metu stovėjo „petys į petį“ su Izraeliu.

Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu / SIPA nuotr.

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„Kova dar nesibaigė, laukia kiti iššūkiai. Jiems reikia ramaus proto, tvirtos Izraelio saugumo interesų gynybos ir kartu mūsų gyvybiškai svarbių santykių su draugais amerikiečiais, kurie šioje kovoje stovėjo petys į petį su mumis, išsaugojimo – šią partnerystę mes giliai vertiname“, – sakė B. Netanyahu, cituotas jo biuro išplatintame pranešime.

B. Netanyahu dar tiesiogiai nekomentavo susitarimo, nors kai kurie jo koalicijos nariai jį atmetė dar prieš trečiadienį paskelbiant teksto detales.

Jo ketvirtadienio komentarai nuskambėjo JAV ir Izraelio santykiams pašlijus dėl susitarimo su Iranu, kurį Izraelio analitikai taip pat griežtai sukritikavo, teigdami, kad juo faktiškai įtvirtinami Irano laimėjimai, o Izraeliui jautriausias klausimas – jo saugumas – atidedamas.

Šiame straipsnyje:
izraelio premjeras
Benjaminas Netanyahu
Iranas

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Partneryste ne draugyste, a senas geras draugas Xi putka atstūme
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