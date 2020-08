Po perversmo Malyje įšaldyta šalies narystė Afrikos Sąjungoje

Afrikos Sąjunga (AS) trečiadienį paskelbė sustabdžiusi Malio narystę, šioje šalyje maištaujantiems kariams areštavus valstybės lyderius ir privertus atsistatydinti prezidentą.

AS saugumo taryba, turinti 15 narių, „sustabdo Malio narystę Afrikos Sąjungoje, kol bus atkurta konstitucinė tvarka, ir reikalauja paleisti prezidentą [Ibrahimą] Boubacarą Keitą (Ibrahimą Bubakarą Keitą), ministrą pirmininką ir kitus vyriausybės pareigūnus, prievarta sulaikytus kariuomenės“, per „Twitter“ parašė AS Taikos ir Saugumo Taryba.