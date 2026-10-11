Po įspūdingos stichijos – dar įspūdingesnė kaina

Didžiuliam potvyniui vos per parą užliejus visą teritoriją ir apgadinus atrakcionus, parko įkūrėjas Chaiwatas Luangamornlertas paskelbė esąs pasirengęs parduoti verslą už 300 mln. JAV dolerių, rašo „eVnExpress“.
Vandens stichija užklupo be išankstinio perspėjimo, tad parko administracija nespėjo įrengti jokių apsaugos barjerų. Bendra žalos ir parko atkūrimo kaina preliminariai vertinama mažiausiai 15 mln. dolerių.
300 – tiek mln. dolerių prašoma už sunkumus išgyvenantį pramogų verslą.
Nors iš pradžių prognozuota, kad veikla bus sustabdyta pusmečiui, darbus bandoma spartinti, tikintis atsiverti jau po trijų mėnesių.
Kad būtų garantuota sauga, kviečiami inžinieriai iš šalių, kuriose pagaminti atrakcionai. Vis dėlto parko ateitis miglota – ji priklausys nuo vyriausybės pagalbos, bankų paramos ir visuomenės palaikymo.
1980 m. atidarytas parkas su daugiau nei 30 atrakcionų sunkumų patyrė ir pernai, kai lankytojų srautas čia smuko netoli 50 proc., o iš viso parke apsilankė apie 500 tūkst. žmonių.
Įkūrėjo teigimu, jei finansinio užnugario užsitikrinti nepavyks, ši legendinė Tailando sostinės vieta gali ir nebeatsigauti.
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