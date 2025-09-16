Planuojamas dar vienas Zelenskio ir Trumpo susitikimas

D. Trumpas ne kartą grasino sankcijomis Rusijai, jei prezidentas Vladimiras Putinas nesileis į kompromisus. Tačiau jis to nevykdė, net Rusijai didinant atakas, taip nuvildamas Ukrainą.
D. Trumpas „ne kartą skambino V. Putinui, ne kartą buvo susitikęs su V. Zelenskiu, įskaitant tikriausiai kitą savaitę vėl Niujorke“, kur lyderiai susirinks į JT Generalinę Asamblėją, žurnalistams Izraelyje sakė M. Rubio.
„Jis bandys toliau. Jei taika įmanoma, jis nori ją pasiekti, – sakė M. Rubio. – Tam tikru momentu prezidentas gali padaryti išvadą, kad tai neįmanoma. Jis dar to nepadarė, bet gali prieiti prie to taško.“
M. Rubio atkreipė dėmesį į anksčiau D. Trumpo nurodytą skaičių, sakydamas, kad Rusija vien liepos mėnesį kovose neteko 20 000 karių.
D. Trumpas prieš mėnesį priėmė V. Putiną Aliaskoje – tai buvo pirmas kartas, kai Vakarų valstybė leido Rusijos vadovui atvykti po 2022 m., kai šis įsakė įsiveržti į Ukrainą, – o po kelių dienų Baltuosiuose rūmuose susitiko su V. Zelenskiu ir su Europos lyderiais.
M. Rubio sakė, kad D. Trumpas yra unikalus, nes gali kalbėtis tiek su V. Putinu, tiek su V. Zelenskiu ir europiečiais.
„Jei jis kaip nors nuo to nusišalintų arba įvestų Rusijai sankcijas ir pasakytų: „Aš baigiau“, tuomet pasaulyje neliktų nė vieno galbūt galinčio tarpininkauti ir sulaukti pabaigos“, – sakė M. Rubio.
D. Trumpas atėjo į valdžią žadėdamas užbaigti karą per vieną dieną, kaltindamas savo pirmtaką Joe Bideną dėl Rusijos invazijos ir kritikuodamas milijardų dolerių paramą, kurią JAV skyrė Ukrainai.
Vasario 28 d. susitikime Baltuosiuose rūmuose, kuris pribloškė JAV sąjungininkus, D. Trumpas ir viceprezidentas JD Vance‘as viešai užsipuolė V. Zelenskį, kaltindami jį nedėkingumu, o vėliau trumpam nutraukė JAV karinę ir žvalgybos paramą Ukrainai.
Nuo to laiko V. Zelenskis du kartus buvo susitikęs su D. Trumpu ir kiekvieną kartą stengėsi girti JAV prezidentą ir dėkoti už Amerikos paramą.