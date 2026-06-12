Pizos bokštas praranda išskirtinumą: rekordą gali perimti kitas statinys

Čekijos konstrukciją neoficialiai išmatavo vietos matininkai ir nustatė, kad šis pilies bokštas yra vienas labiausiai pasvirusių pasaulyje.
„Išmatavome tašką bokšto papėdėje ir viršuje. Apskaičiavę, nustatėme, kad pasvirimas yra 6,5 laipsnio“, – dalijosi matininkė Veronika Havlova.
Pizos bokštas pasviręs 3,9 laipsnio ir nors jis yra aukštesnis už Čekijos pilies bokštą, tačiau maždaug dviem trečdaliais mažiau pasviręs.
„Dar nebuvau Pizoje, bet man ši vieta atrodo daug gražesnė“, – teigė pakalbintas vyras.
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Iki šiol matininkai matavimus atliko tik apytiksliai, pavyzdžiui, jie įvertino vietą su didžiausiu pasvirimu. Taigi, bokšto pasvirimo kampas teoriškai galėtų būti dar didesnis.
„Reikėtų atlikti daugiau matavimų. Manau, kad bokštas vis dar krypsta“, – neslėpė vietos gyventoja.
Viduramžiais bokštas buvo tiesus ir neaišku, kada pasviro. Remiantis naujausiais radiniais, jis subyrėjo 1738 metais po sprogimo. Tiesa, kalbama ir apie lobių ieškotojus, kurie pradėjo ardyti jo pamatus.
„Ir tai dar vienas įrodymas, koks pasviręs yra bokštas. Tereikia padėti plastikinį butelį, ir jis nuriedės žemyn“, – kalbėjo pašnekovas.
Miesto valdžia netrukus tiksliai išmatuos bokštą.
„Išmatuosime bokštą iš naujo labai tiksliai, kad būtų galima pateikti paraišką Gineso rekordų knygai. Bokštas taptų dar žinomesnis nei šiuo metu“, – aiškino savivaldybės tarybos narys Robinas Povsikas.
Matavimai kainuos apie 40 tūkst. eurų, tad valdžia ieško tam lėšų. Be to, bus sukurtas 3D modelis, kuris leis tiksliai nustatyti vietą, kurioje bokštas labiausiai pasviręs.
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