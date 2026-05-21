Pirmieji aktyvistai iš į Gazos Ruožą plaukusios flotilės atvyko į Stambulą iš Izraelio

Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš Pietų Izraelio skraidinami trimis Ankaros užsakytais lėktuvais.
Pirmoji atvykusiųjų grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikti oro uoste susirinko minia šalininkų, nešančių Palestinos vėliavas, pranešė žurnalistas.
Aktyvistams pradėjus eiti iš terminalo, laukusi minia juos pasveikino šūksniais „Allahu Akbar!“ – arabų kalba tai reiškia „Dievas yra didžiausias“.
„Palestinos žmonės nėra vieni!“ – sušaukė vienas iš aktyvistų, išeidamas iš terminalo.
„Mus kankino, mus mušė, mus suėmė tarptautiniuose vandenyse, bet mes nepasiduosime. Mes sugrįšime. Palestina bus laisva nuo upės iki jūros“, – sakė jis, o minia jį pasveikino plojimais.
Daugiau nei 50 laivų flotilė į Gazos Ruožą išplaukė praėjusią savaitę iš Turkijos, netoli Kipro. Organizatoriai teigė norintys atkreipti naują dėmesį į beveik 2 mln. palestiniečių sąlygas Gazos Ruože.
Izraelis pavadino flotilę „viešųjų ryšių triuku, tarnaujančiu „Hamas“, be jokių realių ketinimų pristatyti pagalbą į Gazos Ruožą. Laivai gabena nedidelį, simbolinį pagalbos kiekį.
Aktyvistai buvo deportuoti kitą dieną po to, kai Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras internete pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip jis tyčiojasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klūpėjo, ir tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą.
Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas (Chakanas Fidanas) anksčiau sakė, kad Ankara rengiasi visus aktyvistus specialiais užsakomaisiais skrydžiais nuskraidinti į Turkiją.
Kiek po 12 val. 30 min. Grinvičo (15 val. 30 min. Lietuvos) laiku Izraelis patvirtino, kad visi flotilės aktyvistai buvo „deportuoti“ iš Ramono oro uosto, esančio netoli pietinio kurortinio Eilato miesto.
Izraelis palaiko Gazos Ruožo jūrų blokadą nuo 2007 metų, kai kovotojų grupuotė „Hamas“ perėmė šios teritorijos kontrolę. Izraelio pareigūnai ją sugriežtino po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ vadovaujamų kovotojų išpuolių pietų Izraelyje, per kuriuos žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių ir daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais.
Kritikai teigia, kad blokada prilygsta kolektyvinei bausmei. Izraelis sako, kad ja siekiama užkirsti kelią „Hamas“ apsiginkluoti. Egiptas, turintis vienintelę Izraelio nekontroliuojamą sienos perėją su Gazos Ruožu, taip pat smarkiai apribojo judėjimą į abi puses.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Izraelio atsakomąjį puolimą po spalio 7 dienos išpuolių, nuo kurių prasidėjo karas, žuvo daugiau nei 72,7 tūkst. žmonių. Ministerija, priklausanti „Hamas“ valdomai Gazos Ruožo vyriausybei, nepateikia civilių ir kovotojų skaičiaus. Joje dirba medicinos specialistai, kurie tvarko ir skelbia išsamius įrašus, kuriuos tarptautinė bendruomenė laiko iš esmės patikimais.
Naujausi komentarai