Pilotai atliko avarinį nusileidimą, kai kažkas pasibeldė į duris: kas iš tikrųjų nutiko lėktuvui?

„American Airlines“ lėktuvas netrukus po pakilimo buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą Nebraskoje. Pilotai klaidingai pamanė, kad kažkas bando įsilaužti į kabiną ir užgrobti lėktuvą. Iš tikrųjų į duris beldėsi stiuardesės, bandančios susisiekti su pilotais dėl vidinio ryšio gedimo.
Ryšio praradimas ir panika ore
Incidentas įvyko spalio 20 d. vakarą „American Airlines“ 6469 lėktuve, kuris skrido iš Omahos oro uosto į Los Andželą. Praėjus mažiau nei 40 minučių po pakilimo, lėktuvas staiga pasuko atgal. Oro linijų atstovas paaiškino, kad incidentą sukėlė vidinio ryšio sistemos gedimas, dėl kurio įgula staiga prarado ryšį su pilotais. Savo ruožtu pilotai kabinoje girdėjo tik triukšmą, o kai skrydžio palydovai pradėjo belsti į kabinos duris, norėdami atkreipti dėmesį, jie pamanė, kad tai bandymas užgrobti lėktuvą.
Jie nedelsdami apsuko „Embraer ERJ 175“ ir atliko avarinį nusileidimą Eppley oro uoste Omahoje. Pasak Federalinės aviacijos administracijos (FAA), avarinė padėtis buvo paskelbta, nes „pilotas negalėjo susisiekti su salono įgula“.
Kapitono atsiprašymas ir policijos atvykimas
Po sėkmingo nusileidimo keleiviai, filmavę įvykius, tapo liudininkais, kaip į lėktuvą įlipo teisėsaugos pareigūnai. Tik tada paaiškėjo, kad įvyko paprasta klaida, kurią sukėlė techninis gedimas. „Paaiškėjo, kad kilo problemų su vidinio ryšio sistema, o įgula tiesiog beldėsi į kabinos duris“, – teigiama FAA pranešime.
Kapitonas nedelsdamas per garsiakalbį atsiprašė keleivių už sumaištį ir vėlavimą.
„Nebuvome tikri, ar lėktuvui kas nors negerai, todėl grįžtame čia. Tai užtruks šiek tiek laiko. Turime išsiaiškinti, kas vyksta“, – pasak keleivių, sakė pilotas.
Iki incidento pradžios lėktuvas buvo nuskridęs tik apie 40 mylių (65 kilometrus) suplanuoto maršruto, kuris buvo daugiau nei 1 200 mylių (2 000 kilometrų).
