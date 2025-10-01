Pentagono vadovas: daugiau jokių storų generolų ir barzdotų karių

Pentagono vadovas ir JAV prezidentas kalbėjo šimtams generolų ir admirolų, skubiai sukviestų į Virdžinijos valstiją iš viso pasaulio. P. Hegsetho kalboje buvo pristatytas planas, kaip užbaigti tai, kas, buvusio televizijos „Fox News“ laidų vedėjo teigimu, yra dešimtmečius trunkantis nuosmukis.
Vaikštinėdamas po sceną priešais milžinišką JAV vėliavą, P. Hegsethas smerkė „kvailas elgesio taisykles“ mūšio lauke ir „storus karius“ šalyje, ragindamas kariuomenę atsigręžti į 1990 metų standartus ir ten ieškoti įkvėpimo.
Jis teigė norintis, kad kariuomenė būtų orientuota į kaunamąją jėgą, o ne į rasinę ar lyčių įvairovę, ir kad baigtųsi, anot jo, karių nuolatinis galvojimas apie atsargumą baiminantis skundų dėl elgesio.
P. Hegsethas išdėstė įvairius pokyčius, kurių jis nori imtis siekdamas pertvarkyti kariuomenę.
Jis paragino griežtai taikyti kūno priežiūros standartus, įskaitant vienų metų apribojimą dėl skutimosi išimčių, kuriomis neproporcingai dažnai naudojasi juodaodžiai kariai, taip pat reikalauti visoms kovinėms pajėgoms taikyti dabartinį aukščiausią vyrų fizinio pasirengimo standartą.
„Standartai turi būti vienodi, neutralūs lyties atžvilgiu ir aukšti – jei taip nėra, tai ne standartai. Tai tik pasiūlymai, pasiūlymai, dėl kurių žūsta mūsų sūnūs ir dukros“, – sakė P. Hegsethas.
Jis kritikavo netinkamos fizinės būklės karius, sakydamas: „Labai sunku žiūrėti į kovines formuotes, o iš tikrųjų į bet kokias formuotes, ir matyti storus karius. Taip pat visiškai nepriimtina matyti storus generolus ir admirolus Pentagono koridoriuose.“
„Tai kalba apie tai, kaip išspręsti dešimtmečius trunkantį nuosmukį, kurio dalis akivaizdi, o kita dalis – nematoma“, – teigė P. Hegsethas.
„Kvaili ir nerūpestingi politiniai lyderiai nustatė ne tą kompaso kursą ir mes pasiklydome. Tapome „Woke departamentu“. Bet taip nebėra“, – sakė jis, turėdamas galvoje perdėtą jautrumą socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams.
„Medžioti ir žudyti“
P. Hegsethas taip pat teigė įvesiantis tokią politiką, kad nebebūtų „nerimtų skundų, anoniminių skundų, besikartojančių skundų, reputacijos naikinimo“.
Jis ypač kritikavo Pentagono generalinio inspektoriaus biurą, kuris šiais metais pradėjo tyrimą dėl jo naudojimosi civiline susirašinėjimo programėle „Signal“ įslaptintai informacijai perduoti, sakydamas, kad ši tarnyba buvo „paversta ginklu“ ir bus pertvarkyta.
P. Hegsethas teigė, kad griežtos taisyklės dėl to, kada galima naudoti jėgą – šiomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią civilių žudymui – yra praeitis.
„Mes atrišame savo karo kovotojų rankas, kad įbaugintume, demoralizuotume, medžiotume ir žudytume mūsų šalies priešus. Daugiau jokių politiškai korektiškų ir perteklinių kovos taisyklių, tik sveikas protas, maksimali kaunamoji jėga ir autoritetas karo kovotojams“, – sakė jis.
Neseniai toks požiūris buvo pritaikytas Karibų jūros regione, kur JAV kariuomenė per smūgius įtariamų narkotikų kontrabandininkų laiveliams nukovė keliolika žmonių.
P. Hegsethas įspėjo, kad visi, kurie su juo nesutinka, turėtų pasitraukti.
„Jei mano žodžiai, kuriuos šiandien sakau, verčia jus susigūžti, turėtumėte pasielgti garbingai ir atsistatydinti“, – teigė jis karininkams.
Nuo sausio, kai pradėjo antrąją kadenciją, D. Trumpas atleido ne vieną aukšto rango kariuomenės pareigūną, įskaitant Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininką generolą Charlesą Browną (Čarlzą Brauną). Jis buvo atleistas vasarį, nepateikus jokio paaiškinimo.
