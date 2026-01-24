Pentagonas paskelbė naują gynybos strategiją, skatinančią JAV sąjungininkus rūpintis savo saugumu

34 puslapių dokumentas, pirmasis nuo 2022 metų, kritikuoja JAV partnerius nuo Europos iki Azijos už tai, kad jie pasikliauja ankstesnių administracijų subsidijomis savo gynybai.
Naujausiame dokumente partneriai raginami „ryžtingai keisti požiūrį, prioritetus ir toną“ – tai iš esmės atvira išvada, kad Vašingtono sąjungininkai turės prisiimti didesnę naštą prieš grėsmes iš tokių valstybių kaip Rusija ir Šiaurės Korėja.
„Per ilgai JAV vyriausybė nekreipė dėmesio į amerikiečių ir jų konkrečius interesus, netgi juos atmetė“, – rašoma pirmojoje pastraipoje.
Manoma, kad penktadienį paskelbta nauja Nacionalinė gynybos strategija turėtų užbaigti savaitę trukusius nesutarimus tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos ir tradicinių sąjungininkių, įskaitant Europos valstybes.
D. Trumpas grasino įvesti papildomus muitus kai kuriems Europos partneriams siekdamas įsigyti Grenlandiją. Vėliau buvo paskelbtas susitarimas, kuris sumažino įtampą dėl šios Arkties salos.
Sąjungininkai, susidūrę su tuo, ką kai kurie laiko JAV priešiškumu, greičiausiai bus nepatenkinti. Gynybos ministro Pete'o Hegsetho (Pito Hegseto) vadovaujama ministerija pateiks „patikimas galimybes užtikrinti JAV karinių ir komercinių pajėgų prieigą prie svarbiausių teritorijų“, ypač Grenlandijos ir Panamos kanalo.
Naujausioje strategijoje raginama bendradarbiauti su Kanada ir kitomis kaimynėmis, tačiau kartu skelbiama griežta įspėjimo nuostata.
„Mes sąžiningai bendradarbiausime su savo kaimynais, nuo Kanados iki partnerių Centrinėje ir Pietų Amerikoje, tačiau užtikrinsime, kad jie gerbtų ir prisidėtų prie mūsų bendrų interesų gynimo“, – teigiama dokumente.
„O jei jie to nedarys, būsime pasirengę imtis tikslingų, ryžtingų veiksmų, kurie konkrečiai prisidės prie JAV interesų įgyvendinimo“, – priduriama jame.
Panašiai kaip ir Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo strategija, naujausias gynybos planas turėtų sustiprinti D. Trumpo politiką „Pirmiausia – Amerika“ („America First“).
Paskutinė Nacionalinė gynybos strategija buvo paskelbta 2022-aisiais Joe Bideno (Džo Baideno) prezidentavimo metu ir daugiausia buvo orientuota į Kiniją kaip pagrindinį JAV iššūkį.
Naujausi komentarai