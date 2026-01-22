Danija: durys deryboms su JAV yra atviros

Užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Liokė Rasmusenas) žurnalistams sakė, kad trečiadienį įvykusio D. Trumpo ir M. Rutte susitikimo rezultatas buvo teigiamas ir atveria duris tinkamoms deryboms tarp Kopenhagos, Grenlandijos ir JAV.
Jis pridūrė, kad Danija ir JAV dalijasi vienodais tikslais dėl saugumo Arktyje, tačiau nebūtinai vienodais metodais juos pasiekia.
„Dabar yra galimybė mums suderinti dalykus“, – sakė L. L. Rasmussenas.
D. Trumpas atsisakė grasinimų jėga užimti Grenlandiją po trečiadienio susitikimo su M. Rutte, sakydamas, kad pasiekė preliminarų susitarimą dėl Danijos autonominės teritorijos.
Šio susitarimo, pasiekto Šveicarijos Davoso kurorte Pasaulio ekonomikos forume, detalės kol kas lieka miglotos.
