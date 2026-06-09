Pentagonas: „Alibaba“, „Baidu“ ir kitos technologijų įmonės padeda Kinijos kariuomenei

Jame – elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“, paieškos sistemos teikėja „Baidu“ ir elektromobilių gamintoja BYD.
JAV Gynybos departamentas sąrašą paskelbė praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, abiem pusėms siekiant išlaikyti dvišalių santykių stabilumą.
Vėliau D. Trumpas pakvietė Xi Jinpingą rugsėjį atsakomojo vizito į Vašingtoną.
Tačiau naujausias sąrašas gali pakurstyti įtampą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų.
Pentagonas prieš kelis mėnesius trumpam paskelbė, o vėliau be paaiškinimo atšaukė ankstesnę sąrašo versiją.
Naujasis sąrašas iš esmės panašus į vasarį trumpam paskelbtą versiją, tačiau dvi atminties lustų gamintojos dabar yra grąžintos į „juodąjį sąrašą“, nors tada buvo iš jo išbrauktos.
Vėl įtrauktos įmonės yra „ChangXin Memory Technologies“ ir „Yangtze Memory Technologies“.
„Šis atnaujintas Kinijos karinių įmonių sąrašas yra įspėjimas Amerikos verslui, visų lygių valdžios institucijoms ir Amerikos žmonėms“, – sakė Atstovų Rūmų specialiojo komiteto Kinijos klausimams pirmininkas respublikonas Johnas Moolenaaras.
Pareiškime jis paragino JAV įmones „nustoti bendradarbiauti su šiomis grėsmėmis mūsų nacionaliniam saugumui“, nes antraip gali būti „sudarytos sąlygos Kinijos kariniam iškilimui“.
Tarp įmonių, į kurias nusitaikyta, taip pat yra keletas pagrindinių Kinijos technologijų milžinių, dirbančių dirbtinio intelekto srityje, įskaitant „Alibaba“, „Baidu“ ir „Tencent“. „Tencent“ jau buvo įtraukta anksčiau.
„Baidu“ Kinijos socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime nepritarė sąrašui, pavadindama kaltinimus visiškai nepagrįstais.
„Kategoriškai atmetame „Baidu“ įtraukimą į sąrašą ir nėra jokio patikimo pagrindo įtraukti „Baidu“ į šį sąrašą“, – sakė atstovas spaudai.
„Prielaida, kad „Baidu“ yra karinė įmonė, yra visiškai nepagrįsta. Nedvejodami pasinaudosime visomis turimomis galimybėmis, kad įmonė būtų išbraukta iš sąrašo“, – teigė jis.
„Alibaba“ savo įtraukimą į sąrašą pavadino klaida ir pagrasino teisiniais veiksmais.
„Nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad „Alibaba Group“ turėtų būti įtraukta į CMC sąrašą. „Alibaba Group“ nėra Kinijos karinė įmonė ir nėra jokios karinės ir civilinės sintezės strategijos dalis“, – sakoma įmonės pareiškime.
Nors daugeliui įmonių šie sprendimai turi nedaug tiesioginių teisinių pasekmių, manoma, kad tai yra žingsnis, po kurio gali sekti griežtesnės baudžiamosios priemonės.
Tarp kitų įtrauktų įmonių yra farmacijos įmonė „WuXi AppTec“ ir startuolis „Unitree“, gaminantis humanoidinius robotus.
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