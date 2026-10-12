 Penkios valstybės dalyvauja kariniuose mokymuose Baltarusijoje

Penkios valstybės dalyvauja kariniuose mokymuose Baltarusijoje

2026-10-12 11:12
BNS inf.

Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos „Nesugriaunama brolybė 2026“ ir „Barjeras 2026“, kuriose dalyvauja Rusija bei kitos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) sąjungininkės.

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<span>Penkios valstybės dalyvauja kariniuose mokymuose Baltarusijoje</span>
Penkios valstybės dalyvauja kariniuose mokymuose Baltarusijoje / Scanpix nuotr.

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Apie tai pirmadienį rašo „Ukrainska Pravda“.

Pratybos vyks spalio 12–16 dienomis.

„Pratybose dalyvauja Baltarusijos Respublikos, Kazachstano Respublikos, Kirgizijos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Tadžikistano Respublikos karių kontingentai“, – sakoma KSSO pranešime.

Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkst. karių ir per 300 ginkluotės, karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų – apie 80 įvairių tipų dronų.

KSSO interneto svetainėje pratybos įvardijamos kaip pasirengimas „taikos palaikymo operacijoms“. Be kita ko, dalyviai treniruosis taikyti priemones, skirtas „kovai su biologinėmis grėsmėmis“.

Pratybos vyks Losvidos ir Staryja Darohos poligonuose.

Šiame straipsnyje:
barjeras 2026
baltarusija
karinės pratybos

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