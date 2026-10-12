Penkios valstybės dalyvauja kariniuose mokymuose Baltarusijoje

Apie tai pirmadienį rašo „Ukrainska Pravda“.
Pratybos vyks spalio 12–16 dienomis.
„Pratybose dalyvauja Baltarusijos Respublikos, Kazachstano Respublikos, Kirgizijos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Tadžikistano Respublikos karių kontingentai“, – sakoma KSSO pranešime.
Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkst. karių ir per 300 ginkluotės, karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų – apie 80 įvairių tipų dronų.
KSSO interneto svetainėje pratybos įvardijamos kaip pasirengimas „taikos palaikymo operacijoms“. Be kita ko, dalyviai treniruosis taikyti priemones, skirtas „kovai su biologinėmis grėsmėmis“.
Pratybos vyks Losvidos ir Staryja Darohos poligonuose.
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