K. McCarthy: penkioliktas bandymas buvo laimingas

Vieno balso kaina

Naujasis JAV Atstovų Rūmų pirmininkas K. McCarthy išlaikė pirmąjį išbandymą. Pirmadienį Atstovų Rūmai balsavo už naujas procedūrines taisykles, kurių mainais už paramą jo kandidatūrai reikalavo ultrakonservatyvūs respublikonai.

K. McCarthy turės gerokai mažiau galių nei jo pirmtakė demokratė Nancy Pelosi. Be kita ko, dabar pakaks vieno parlamentaro, kad bet kuriuo metu būtų inicijuotas balsavimas dėl pasitikėjimo Parlamento pirmininku. Nuo įstatymo projekto pateikimo iki balsavimo dėl jo turės praeiti ne mažiau kaip 72 valandos.

Tikėtina, kad taip pat bus apribotos K. McCarthy galios derėtis su prezidentu Joe Bidenu dėl ekonomikos skatinimo priemonių paketų – Atstovų Rūmai atlieka pagrindinį vaidmenį vyriausybės finansų srityje.

Tai – kaina, kurią 57-erių K. McCarthy rėmėjai sumokėjo už jo paremti nenorėjusių griežtosios linijos šalininkų balsus. Tam, kad šeštadienį pagaliau būtų išrinktas Atstovų Rūmų pirmininku, jam prireikė penkiolikos balsavimo turų – rekordinio per 160 metų istoriją skaičiaus.

Ilgiausia ir sunkiausia kova dėl šio posto – su 133 balsavimais – vyko prieš Pilietinį karą. Tąkart ji prasidėjo 1855 m. pabaigoje ir tęsėsi du mėnesius – susitarti trukdė skirtingas parlamentarų požiūris į vergiją. Respublikonas Williamas Penningtonas buvo išrinktas Atstovų Rūmų pirmininku tik 44-ajame rinkimų ture. K. McCarthy atveju balsavimo maratonas truko daugiau nei keturias dienas.

Tik keturiolika kartų yra nepavykę pirmininko išrinkti per pirmąjį balsavimą. Nors, atrodytų, kad dvipartinėje valstybėje, kur demokratai arba respublikonai visada turi daugumą Atstovų Rūmuose, neturėtų būti sunku užsitikrinti 218 balsų daugumą.

Nepatinka radikalams

Nesutarimai dėl K. McCarthy, kuris ir 2015 m., kai nesugebėjo suburti rėmėjų ir pasitraukė iš kovos dėl Atstovų Rūmų pirmininko posto, brendo nuo lapkričio rinkimų.

Nepritariančiųjų stovyklai vadovauja konservatyvi „Laisvės“ frakcija, mananti, kad K. McCarthy yra nepakankamai konservatyvus ir per liberalus demokratų atžvilgiu. Be to, radikalai iš Donaldo Trumpo stovyklos dantį griežė dėl to, kad K. McCarthy kaltino buvusį prezidentą 2021 m. sausio 6 d. riaušių kurstymu ir nepalaikė teiginių apie esą suklastotus prezidento rinkimus. Nors galiausiai D. Trumpas pats agitavo partiečius palaikyti K. McCarthy kandidatūrą ir ši parama veikiausiai turėjo lemiamos reikšmės jo pergalei.

Kuo labiau K. McCarthy bandė sutelkti jį remiančius respublikonus, tuo jį remiančių balsų mažėjo. Galiausiai iš 222 respublikonų parlamento narių 20 atvirai sukilo prieš savo lyderį. Galiausiai penkioliktame rinkimų ture už K. McCarthy buvo atiduota 216 balsų, už demokratų atstovą Hakeemą Jeffriesą – 212, šeši susilaikė.

Kad užsitikrintų savo frakcijos paramą, K. McCarthy sutiko su daugeliu „Laisvės“ frakcijos reikalavimų suteikti žemesnio rango nariams didesnę įtaką priimant įstatymus.

Kraštutinųjų – tokių kaip buvusi demokratė Lauren Boebert, prie Kalėdų eglutės pozuojanti su automatiniu šautuvu, arba Mattas Gaetzas, kuris tyčiojasi iš išprievartautų moterų ir bendradarbiauja su neonaciais, nuomone, tikras lyderis turi būti toks pat fanatikas, taip pat niekinti demokratines institucijas ir taisykles, kaip ir jie.

Įtampos požymiai

Atstovų Rūmų pirmininko pareigos yra trečios pagal svarbą pareigos JAV po prezidento ir viceprezidento. Tad K. McCarthy tapo galingiausiu demokratų lyderio J. Bideno politiniu oponentu, nors apžvalgininkai dėl minėtų procedūrinių apribojimų jį jau spėjo pavadinti silpniausiu iš visų parlamento pirmininkų.

Užsitęsęs Atstovų Rūmų vadovo rinkimų procesas laikomas respublikonų susiskaldymo požymiu ir kelia abejonių dėl jų gebėjimo sklandžiai dirbti. Po rudenį vykusių rinkimų į Kongresą atėję su pompastika ir pareiškimais, kad nusausins „Vašingtono pelkę“ ir ištaisys tariamai pražūtingą J. Bideno kursą, jie kol kas kelia daugiau chaoso, nei daro tvarką.

Anot apžvalgininkų, panašią situaciją galima rasti prieš 100 metų, kai Kongreso rinkimus laimėjusi partija, absoliučią daugumą turinti partija nesugebėjo paskirti Atstovų Rūmų pirmininko.

Nors K. McCarthy galiausiai pavyko užsitikrinti būtiną balsų skaičių, karas tarp respublikonų kelia nuogąstavimą, kad artimiausius dvejus metus iki 2024-ųjų rudenį vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų Kongresas nebus toks produktyvus kaip turėtų būti.

Vadinamuosius trampistus respublikonus domina ne konstruktyvus darbas komitetuose, teisėkūros iniciatyvos ar tikros reformos, bet destruktyvus kultūrinis karas, kuris ir toliau kursto rinkėjų aistras. Šiemet JAV laukia svarbūs politiniai sprendimai – nuo 31,1 trln. JAV dolerių skolinimosi ribos padidinimo, be kurio būtų neįmanoma vykdyti įsipareigojimų.