Paviešintas kraupus Epsteino pirkinių sąrašas

Internetinės parduotuvės „Amazon“ kvitai rodo, kad 2018 m. J. Epsteinas užsakė keturias mergaitėms skirtas mokyklines uniformas, rašo „New York Post“.
Tais pačiais metais, praėjus dviem dienoms po Kalėdų, J. Epsteinas įsigijo „Sonic“ prostatos masažuoklį.
Įrašai rodo, kad 2017 m. balandžio 18 d. J. Epsteinas įsigijo keletą buteliukų „Vagifirm“, žolelių papildą, kuris „skatina lubrikaciją, didina libido“ bei stangrina krūtis.
2018 m. rugpjūčio 6 d., lygiai 10 mėnesių prieš suėmimą, J. Epsteinas užsisakė kalinio kostiumą.
Įrašai rodo, kad jis taip pat pirko FTB kostiumą, Izraelio gynybos pajėgų kovines kelnes, pirties kepures ir keturias Vladimiro Nabokovo knygas, įskaitant pedofilijos tematikos romaną „Lolita“.
Per kelerius metus J. Epsteinas užsakė devynias poras žiūronų.
Įrašai rodo, kad taip pat buvo pirkti rūbai kūdikiams ir žaislai mažyliams, kurie buvo pristatyti į jo namus Manhatane.
Dešimtys J. Epsteino įsigytų knygų rodo didelį susidomėjimą įvairiomis temomis, įskaitant filosofiją, mokslą, istoriją ir – save patį.
Jis užsisakė penkis Jameso Pattersono knygos „Nešvarus turtuolis: Jeffrey Epsteino istorija“, kurioje aprašomi J. Epsteino seksualiniai nusikaltimai ir įtaka, egzempliorius.
J. Epsteinas, kaltinamas vaikų seksualiniu išnaudojimu, prekyba žmonėmis, 2019 m. buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje, likus vos kelioms savaitėms iki teismo proceso. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
