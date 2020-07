Pasaulyje COVID-19 aukų skaičiui perkopus 650 tūkst., vėl įvedami suvaržymai

Europos šalims, bandančioms sumažinti ankstesnių karantinų jų ekonomikoms padarytą žalą, sunkiai sekasi rasti būdų, kaip suderinti siekį išlaikyti atvirą turizmą ir apsisaugoti nuo naujų koronavirusinės infekcijos protrūkių.

Ispanijos turizmo sektorius patyrė naują smūgį, kai britų keliautojai ir vienas stambus kelionių operatorius atsisakė skrydžių į šią šalį, Londonui grąžinus reikalavimą iš ten grįžtantiems asmenims karantinuotis.

Honkonge kilus naujai susirgimų bangai, viešose vietose vėl privaloma dėvėti apsaugines kaukes.

Belgija sugriežtino reikalavimus dėl fizinio atstumo, siekdama pažaboti „nerimą keliantį“ naujų COVID-19 atvejų skaičiaus augimą. Šalies antrajame pagal dydį mieste Antverpene pirmadienį buvo įvestas draudimas išeiti į gatves nuo 23 val. 30 min. iki 6 val. vietos laiku.

Tuo tarpu Vašingtone Baltieji rūmai paskelbė, kad dar vienas administracijos aukšto rango pareigūnas, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Robertas O'Brienas (Robertas O'Brajenas), užsikrėtė koronavirusu.

Jungtinėse Valstijose, labiausiai pandemijos paveiktoje pasaulio šalyje, užsikrėtimo koronavirusu atvejų per parą padaugėjo 57 tūkst., rodo pirmadienį vakare Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto paskelbti duomenys.

Be to, per parą mirė dar 679 žmonės, o bendras epidemijos aukų skaičius šalyje padidėjo iki 147 588.

Iki sekmadienio Jungtinėse Valstijose per parą registruojamų naujų COVID-19 atvejų skaičius 12 dienų iš eilės viršydavo 60 tūkst., o kai kuriomis dienomis būdavo nustatoma net daugiau kaip 70 tūkst. susirgimo atvejų.

Visgi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pasisako prieš visišką sienų uždarymą.

Valstybių sienų uždarymas „nebūtinai yra tvari strategija pasaulio ekonomikai, pasaulio skurstantiesiems ar kažkam kitam“, sakė PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas Michaelas Ryanas (Maiklas Rajenas).

„Pasaulinė visiems vienoda politika“ neįmanoma, nes skirtingose šalyse protrūkiai vystosi skirtingai, pridūrė jis.