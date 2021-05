Pasaulyje bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 157 mln.

Specializuotame JHU tinklalapyje ryte buvo skelbiama, kad pasaulyje iki šiol patvirtinti 157 690 329 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai; 3 283 048 užsikrėtusieji mirė.

Po daugiau kaip 10 mln. COVID-19 atvejų užregistruota JAV, Indijoje ir Brazilijoje.

Daugiausiai užsikrėtusiųjų ir aukų užfiksuota Jungtinėse Valstijose – šalyje nustatyti 32 686 256 COVID-19 atvejai, 581 516 užsikrėtusiųjų mirė.

Antra pagal COVID-19 atvejų skaičių yra Indija, kur sergamumas koronavirusine infekcija toliau sparčiai didėja. Per pastarąją parą šalyje buvo nustatyti 403 738 nauji COVID-19 atvejai, o bendras jų skaičius išaugo iki 22 296 081. Be to, koronavirusui per parą pareikalavus dar 4 092 žmonių gyvybių, bendras aukų skaičius išaugo iki 242 347.

Brazilijoje nuo pandemijos pradžios oficialiai patvirtinti 15 145 897 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 421 316 užsikrėtusiųjų.

Portalo „Worldometers“ duomenimis, sekmadienio ryte COVID-19 mirtingumas siekė 423 atvejus milijonui gyventojų. Jungtinėse Valstijose milijonui gyventojų teko 1 790 mirtinų COVID-19 atvejų, Indijoje – 174, o Brazilijoje – 1 971.

Mirčių dėl šios ligos atvejų augimas toliau lėtėja

Naujų COVID-19 atvejų pasaulyje augimas toliau lėtėja. Šią savaitę jis sumenko iki 3,6 proc. nuo 3,9 proc. ankstesnę savaitę, o mirčių dėl šios ligos prieaugis – nuo 3,0 proc. iki 2,9 proc., rodo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) paskelbti duomenys.

Per šią savaitę pasaulyje nustatyta 5,485 mln. naujų susirgimų COVID-19 liga (ankstesnę savaitę – 5,750 mln.), 91 tūkst. mirčių dėl jos (94 tūkst.).

PSO gegužės 9-osios duomenimis, nuo pandemijos pradžios virusu SARS-CoV-2 užsikrėtė 157,289 mln. planetos gyventojų, o šio užkrato sukeliama COVID-19 liga pasiglemžė 3,277 mln. žmonių gyvybių.

PSO statistika paremta tik oficialiai valstybių patvirtinta informaciją apie šios infekcijos ir mirties dėl jos atvejus.

PSO naujausiais oficialiais vakcinavimo duomenimis, gegužės 5-ąją buvo suleista 1,172 mlrd. skiepų nuo COVID-19 ligos dozių – 161 mln. daugiau nei prieš savaitę. Vakcinavo apimčių prieaugis per savaitę – 44 procentai.