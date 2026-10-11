Pasaulis be šokolado?

Tarptautinė organizacija „Oxfam“ įspėja, jog dėl klimato kaitos jau apie 2030 m. šokoladas gali virsti prabanga, o iki šio amžiaus vidurio – netgi išnykti iš prekybos lentynų.
Kaip rašo „The Daily Digest“, didžiausia grėsmė kakavmedžiams – sausros ir kylanti temperatūra. Šiems lepiems augalams būtina atogrąžų drėgmė, gausūs krituliai ir gana pastovi šiluma.
JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos duomenimis, iki 2050 m. tinkamiausioms kakavos auginimo zonoms gali tekti pasislinkti 200–400 m aukščiau į kalnus, kur dauguma teritorijų saugomos laukinei gamtai.
Tarptautinio atogrąžų žemės ūkio centro skaičiavimais, Ganoje ir Dramblio Kaulo Krante, kur užauginama per pusę pasaulio kakavos, temperatūra kils maždaug 2 laipsniais C.
Kadangi kakavmedis bręsta penkerius metus, augalų kartos tiesiog nespėja prisitaikyti prie orų permainų.
Pramonė jau ieško išeičių. Pavyzdžiui, saldumynų milžinė „Mars“ kartu su Kalifornijos Berklio universitetu pasitelkia CRISPR technologiją, siekdama genetiškai sustiprinti augalų atsparumą sausroms.
Lygiagrečiai taikomas tradicinis Brazilijos „Cabruca“ metodas, kai kakavmedžiai sodinami džiunglių medžių pavėsyje, o maisto pramonė vis dažniau ieško būdų dalį kakavos pakeisti alternatyviais ingredientais.
Nors mokslininkai nemano, kad šokoladas artimiausiais dešimtmečiais išnyks, tikėtina, kad klimato permainos jį pavers ganėtinai brangiu malonumu.
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