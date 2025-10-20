 Pasaulinio masto interneto sutrikimai – stringa populiariausios programėlės

2025-10-20 11:56
Marius Jakštas (ELTA), „Kauno dienos“ inf.

Dėl didelio masto interneto sutrikimų pasaulyje neveikia dešimtys svetainių, internetinių žaidimų ir programėlių, įskaitant „Amazon“, „Snapchat“ ir „Vodafone“, praneša Didžiosios Britanijos naujienų portalas „Sky News“.

Už šį sutrikimą atsakinga bendrovė „Amazon Web Services“ („AWS“) pranešė, kad mato reikšmingų atsigavimo ženklų.

„Mes ir toliau teiksime papildomos informacijos“, – pranešama „AWS“ interneto svetainėje.

Problemos prasidėjo šį rytą ir siejamos su paslaugos „AWS“ gedimais.

Skundus dėl neveikiančių svetainių ir interneto paslaugų fiksuojančios interneto svetainės „Downdetector“ duomenims, vien šįryt visame pasaulyje gauta daugiau nei 4 milijonai pranešimų apie problemas, rašo BBC.

Savo paslaugų būklės puslapyje „Amazon“ nurodė pastebėjusi „padidėjusį klaidų skaičių“ ir delsą daugelyje „AWS“ paslaugų.

Pasak „Downdetector“, sutrikimai fiksuoti tokiose svetainėse kaip „Snapchat“, „Roblox“, „Amazon“, „Vodafone“ ir „Coinbase“, „Clash Of Clans“, „Duolingo“, „Signal“, „Whatsapp“, „Zoom“, „Epic Games Store“, „Canva“, „My Fitness Pal“, „Pokemon Go“, „Ring“, „Wordle“ ir daugelis kitų.

Ne visas internetas neveikia

Tuo tarpu „Google“ paslaugos veikia stabiliai.

Panašu, kad ir tokios platformos kaip „Facebook“ ir „Instagram“, kurios 2021 m. patyrė istorinį tinklo sutrikimą, veikia įprastai.

Savo ruožtu milijardierius Elonas Muskas pareiškė, kad jo paties socialinis tinklas „X“ nepaveiktas.

