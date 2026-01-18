Pareiškimas: šalys, kurioms JAV prezidentas grasina muitais dėl Grenlandijos, laikosi išvien

„Grasinimai muitais kenkia transatlantiniams santykiams ir kelia pavojingos nuosmukio spiralės riziką“, – pareiškė Didžioji Britanija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Norvegija ir Švedija.
Esame pasiryžę ginti savo suverenitetą.
„Mes ir toliau laikysimės išvien ir koordinuosime savo atsaką. Esame pasiryžę ginti savo suverenitetą“, – teigė jos.
Šeštadienį D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje – autonominėje Danijos teritorijoje.
