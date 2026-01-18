 Pareiškimas: šalys, kurioms JAV prezidentas grasina muitais dėl Grenlandijos, laikosi išvien

2026-01-18 15:52
BNS inf.

Šalys, kurioms JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) grasina įvesti muitus dėl jų nepritarimo jo planams Grenlandijos atžvilgiu, imdamosi atsakomųjų veiksmų laikysis išvien, teigiama sekmadienį paskelbtame bendrame pareiškime.

„Grasinimai muitais kenkia transatlantiniams santykiams ir kelia pavojingos nuosmukio spiralės riziką“, – pareiškė Didžioji Britanija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Norvegija ir Švedija.

Esame pasiryžę ginti savo suverenitetą.

„Mes ir toliau laikysimės išvien ir koordinuosime savo atsaką. Esame pasiryžę ginti savo suverenitetą“, – teigė jos.

Šeštadienį D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje – autonominėje Danijos teritorijoje. 

