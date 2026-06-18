Pareigūnas: ES pastarosiomis savaitėmis buvo užmezgusi diplomatinius kontaktus su Kremliumi

„Per kelias pastarąsias savaites buvo užmegzti trumpi kontaktai diplomatiniu lygmeniu, siekiant atverti bendravimo kanalus, tačiau jokių esminių klausimų nebuvo aptariama“, – pareiškė Europos Sąjungos (ES) pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Diskusijos dėl Europos kontaktų su Maskva atnaujinimo pastaruoju metu suaktyvėjo, nes JAV pastangos sustabdyti karą Ukrainoje atsidūrė aklavietėje, o visą prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) dėmesį prikaustė Iranas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris ketvirtadienį turėtų prisijungti prie ES lyderių Briuselyje vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime, ragina Europą imtis aktyvesnio vaidmens.
„Bet kokiame ateities scenarijuje ES turi konkrečių interesų, kuriuos reikės ginti, todėl svarbu turėti sukurtus diplomatinius kanalus su Rusija“, – sakė ES pareigūnas.
„ES nėra tarpininkė. Ji remia Ukrainą jos pastangose pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką“, – pažymėjo jis.
Pareigūnas teigė, kad EVT pirmininkas A. Costa, kuris pirmininkauja ES vadovų susitikimams, „glaudžiai koordinuoja veiksmus su Europos lyderiais dėl galimo bendravimo su Rusija ir klausimų, kuriuos reikės aptarti, kai ateis tinkamas momentas“.
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per retą susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje praėjusį ketvirtadienį paragino surengti tiesiogines Maskvos ir Kyjivo derybas.
D. Trumpas Prancūzijoje vykusiame Didžiojo septyneto (G7) susitikime antradienį pareiškė, kad Maskva turėtų „sudaryti susitarimą“ karui Ukrainoje užbaigti.
V. Zelenskis, kuris taip pat buvo atvykęs į G7 susitikimą, pareiškė, kad Vladimiras Putinas atmetė pasiūlymą susitikti G7 susitikime, tačiau pridūrė, kad taip pat yra pasiūlęs D. Trumpui, kad jis galėtų susitikti su Rusijos vadovu Jungtinėse Valstijose.
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