Pareigūnas: Donaldas Trumpas dalyvaus G7 darbo posėdyje su Volodymyru Zelenskiu

„Prezidentas Trumpas dalyvaus darbo posėdyje su G7 lyderiais ir Ukrainos prezidentu Zelenskiu“, – žurnalistams sakė pareigūnas, kaip įprasta, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
G7 aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Eviane birželio 15–17 dienomis.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) trečiadienį pranešė, kad ukrainiečių lyderis dalyvaus Prancūzijoje vyksiančiame G7 aukščiausiojo lygio susitikime, siekdamas „atkurti sutarimą“ dėl paramos Ukrainai.
Prezidento V. Zelenskio dalyvavimas „mums yra labai svarbus, nes turime G7 viduje atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai įvairiais karo (su Rusija) aspektais“, įskaitant „derybų“ būtinybę, tuomet pareiškė E. Macronas, turėdamas omenyje skirtingas Europos lyderių ir JAV prezidento nuomones.
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