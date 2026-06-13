 Pareigūnas: Donaldas Trumpas dalyvaus G7 darbo posėdyje su Volodymyru Zelenskiu

Pareigūnas: Donaldas Trumpas dalyvaus G7 darbo posėdyje su Volodymyru Zelenskiu

2026-06-13 18:45
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) dalyvaus antradienį Prancūzijoje vyksiančiame Didžiojo septyneto (G7) darbo posėdyje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, šeštadienį pranešė JAV administracijos aukšto rango pareigūnas.

<span>Pareigūnas: Donaldas Trumpas dalyvaus G7 darbo posėdyje su Volodymyru Zelenskiu</span>
Pareigūnas: Donaldas Trumpas dalyvaus G7 darbo posėdyje su Volodymyru Zelenskiu / TETIANA DZHAFAROVA SAUL LOEB / AFP nuotr.

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„Prezidentas Trumpas dalyvaus darbo posėdyje su G7 lyderiais ir Ukrainos prezidentu Zelenskiu“, – žurnalistams sakė pareigūnas, kaip įprasta, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

G7 aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Eviane birželio 15–17 dienomis.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) trečiadienį pranešė, kad ukrainiečių lyderis dalyvaus Prancūzijoje vyksiančiame G7 aukščiausiojo lygio susitikime, siekdamas „atkurti sutarimą“ dėl paramos Ukrainai.

Prezidento V. Zelenskio dalyvavimas „mums yra labai svarbus, nes turime G7 viduje atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai įvairiais karo (su Rusija) aspektais“, įskaitant „derybų“ būtinybę, tuomet pareiškė E. Macronas, turėdamas omenyje skirtingas Europos lyderių ir JAV prezidento nuomones.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis
G7 darbo posėdis
G7

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