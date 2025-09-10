Paaiškėjo, dėl ko kompleksuoja Putinas

Kaip teigia „KK2“, viename žiniasklaidos užfiksuotame kadre galima matyti, kaip V. Putinas itin muistosi. Diktatorius sunkiai pastovėjo ant savo batų su kulniukais.
Jis jau seniai yra pravardžiuojamas Pynia, mat batai su platforma arba aukštesniu kulniuku Rusijoje yra vadinami „pynechodi“. Tokie batai ūgį padidina 9–15 centimetrų.
„Jei besiklaupdamas prieš carą jūs pastebėjote neįprastą avalynę ar tai, kad einant jo kelnės yra kažkokios keistos formos – sveikinu, jūs gyvenate Rusijoje“, – kalbėjo ekspertas.
Koks yra tikrasis V. Putino ūgis, taip ir neaišku. Vienur rašoma, kad vos 158 centimetrai, kitur – kad beveik 170 cm. Kad V. Putinas gerokai žemesnis už kitus politikus – akivaizdu. Prie 190 centimetrų Donaldo Trumpo ar Serbijos prezidento jis atrodo itin žemas.
Kaip lygus su lygiu V. Putinas stovi nebent su 163 centimetrų ūgio draugu Dmitrijumi Medvedevu.
„Yra teorija, kad V. Putinas vaikšto ant pirštų galų, nes dėvi pačius aukščiausius kulniukus“, – pasakojo ekspertas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Jei pats V. Putinas kompleksuoja dėl savo ūgio, tai dėl jo paties kompleksuoja, kaip manoma, jo jauniausia dukra Liza. Rugpjūtį socialiniuose tinkluose paplito jos tariamas komentaras.
„Taip gera vėl parodyti pasauliui savo veidą. Tai kasdien man primena, kuo aš gimiau ir kas sugriovė mano gyvenimą. Žmogus, kuris atėmė milijonus gyvybių ir sugriovė mano gyvenimą“, – esą rašė mergina.
Paaiškėjo, kad galimai V. Putino ir jo meilužės Svetlanos 22-ejų metų dukra Jelizaveta Krivonogich gyvena ir mokosi Paryžiuje. Turi studento vizą, dirba rusų valdomoje dailės galerijoje, o vakarais didžėjauja.
„Ji nėra darbuotoja, ji yra praktikantė. Paryžiuje yra ne viena švietimo įstaiga, kuri ruošia kuratorius, meno vadybininkus, kitaip tariant, studentus, kuriuos mes imame į praktiką“, – aiškino galerijos savininkai.
Jie tvirtino nežinoję, kas jų praktikantė.
„Kad ji yra V. Putino dukra, nėra patikrinta informacija, nes ji pati to nepatvirtina. Ji pati gal kažkada pasisakys, bet ji pasakė, kad nėra jo dukra“, – akcentavo galerijos atstovai.
Vyrai mano, kad tikra diktatoriaus dukra gyventų aptekusi turtais.
„Jei ji būtų jo dukra, galėtų nusipirkti galeriją miesto centre, o dabar ji gyvena vieno kambario bute, gauna praktikantės nedidelę algą ir važinėja metro“, – komentavo galerijos savininkai.
Ukrainoje šiuo metu gyvenantis Rusijos opozicijos žurnalistas Rostislavas Murzagulovas teigė susisiekęs su Liza – parašė jai į „Instagram“ paskyrą.
„Pakalbėjau su mergina, kuri, labai tikėtina, yra V. Putino dukra. O jos požiūris apie prezidentą ir karą Ukrainoje jus nustebins“, – sakė R. Murzagulovas.
Jis klausė, ar Liza nenorėtų atvykti į Ukrainą ir taip visam pasauliui parodyti, kad karo nepalaiko net diktatoriaus dukra. Tiesa, komentaras apie karą iš neva tikros Lizos paskyros dingo. Kaip ir jos nuotraukos.
O užsienio portalai, pranešę naujieną apie karą smerkiančią V. Putino atžalą, pranešimus pašalino.
„Ji rašė: „Nesu aktyvistė ir negaliu daryti jokios įtakos tam, kas vyksta pasaulyje. Tu apie mano gyvenimą nieko nežinai. Ką norėjau, seniai pasakiau ir tu net neįsivaizduoji, kokių pasekmių galiu sulaukti už tokius pasisakymus“, – tikino žurnalistas.
Pats V. Putinas niekada nėra pripažinęs, kad su Sankt Peterburge gyvenančia ir staiga pasakiškai praturtėjusia meiluže Svetlana susilaukė dukros.
Naujausi komentarai