Ordinas: Baltarusijoje sulaikytas lenkas – karmelitų vienuolis

Tai sakoma ordino įrašuose socialiniuose tinkluose.
Baltarusijos valstybinė televizija anksčiau skelbė, kad ketvirtadienį slaptajai tarnybai (KGB) sulaikant Grzegorzą Gawelį (Gžegožą Gavelį), pas jį buvo rasti rožinis ir „kiti religiniai objektai“. Reportaže matyti, kaip baltarusių saugumo pareigūnai prispaudžia G. Gawelį prie žemės, atima pinigus ir kito asmens vardu registruotą SIM kortelę.
Reportaže taip pat teigta, kad G. Gawelis socialiniuose tinkluose bandė užverbuoti kažkokį vyrą, siūlydamas pinigų ir kitų dalykų.
27 metų G. Gawelis, kuriam dabar gresia įkalinimas iki 15 metų, buvo sulaikytas kartu su mažiausiai vienu Baltarusijos piliečiu Lepelio mieste Baltarusijos šiaurėje. Pas jį esą rasta įslaptinto dokumento apie karines pratybas su Rusija „Zapad-2025“ fotokopija, skelbė žiniasklaida.
Varšuva tai laiko provokacija ir žada atsakomąsias priemones.
Lenkų specialiųjų tarnybų atstovas Jacekas Dobrzynskis (Jacekas Dobžynskis) yra vienas iš pareigūnų, pavadinusių G. Gawelio sulaikymą Aliaksandro Lukašenkos režimo provokacija.
„Lenkų specialiosios tarnybos nesinaudoja vienuoliais informacijai apie karines pratybas rinkti“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ sakė jis.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) ketvirtadienį sakė, kad buvo pradėtos vyriausybės konsultacijos ir kad „situacija neliks be atsako“.
Minskas penktadienį dėl G. Gawelio sulaikymo iškvietė Lenkijos reikalų patikėtinį ir pareikalavo Varšuvos susilaikyti nuo „veiksmų, kenkiančių Baltarusijos nacionaliniam saugumui“.
Lenkija patarė savo piliečiams nevykti į Baltarusiją.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wronskis (Pavelas Vronskis) penktadienį spaudos konferencijoje sakė: „Užsienio reikalų ministerija primygtinai pataria nevykti į Baltarusiją. Lenkijos piliečiai ten gali susidurti su jiems nepalankiais įvykiais. Tai nei demokratinė šalis, nei Lenkijos Respublikai draugiška šalis. Norėčiau, kad šie įspėjimai būtų vertinami labai rimtai.“
Kaimynių Lenkijos ir Baltarusijos santykiai yra prasti nuo 2022-ųjų vasario, kai rusai pradėjo invaziją į Ukrainą. Lenkija yra viena pagrindinių Kyjivo rėmėjų Europos Sąjungoje (ES).
Lenkija taip pat kaltina Baltarusiją tuo, kad Minskas organizavo migrantų bangą per sieną į jos teritoriją, vykdydamas hibridinę operaciją, kuria siekiama destabilizuoti ES.
