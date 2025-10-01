Orbanas pareiškė, kad Trumpas neprašė jo liautis pirkti rusišką naftą

D. Trumpas pareikalavo, kad NATO sąjungininkės nustotų pirkti iškastinį kurą iš Maskvos – esą tik tada jis įves sankcijas, skirtas priversti Kremlių nutraukti karą Ukrainoje.
Vengrija kartu su kaimynine Slovakija yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, naftotiekiu vis dar importuojančių naftą iš Rusijos.
Nacionalistas Vengrijos lyderis V. Orbanas – vienas iš didžiausių D. Trumpo rėmėjų ES – tvirtino, kad „niekas manęs neprašė“ užsukti rusiškos naftos čiaupų.
„Amerikos prezidentas gerbia kitų šalių suverenitetą, jis tik paklausė manęs, kokia yra situacija – tai svarbus skirtumas“, – Kopenhagoje vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime kalbėdamas su žurnalistais sakė V. Orbanas.
V. Orbanas teigė, kad išėjimo į jūrą neturinčiai Vengrijai nėra kitos išeities, kaip tik toliau importuoti naftą iš Rusijos.
„Kad ir koks būtų politinis prašymas, geografijos nepakeisi“, – pareiškė jis.
ES yra paskelbusi planus iki 2027 m. pabaigos nebepirkti naftos ir dujų iš Rusijos, o neseniai pareiškė, kad iki to laiko nori nutraukti suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą.
Briuselis teigia, kad taip pat rengia galimus pasiūlymus nustatyti tarifus bet kokiam likusiam rusiškos naftos importui į šalių bloką.
