OPEC prognozuoja silpnesnę naftos paklausą 2020–2021 metais

Naujausiose OPEC prognozėse nurodoma, kad pasaulinė naftos paklausa 2020 metais nusmuks 9,8 mln. barelių per dieną, anksčiau buvo prognozuojamas 9,5 mln. barelių per dieną mažėjimas.

Bendroji paklausa šiemet nesieks 90 mln. barelių per dieną, teigiama OPEC ataskaitoje.

2021 metams OPEC prognozuoja gana stiprų 6,2 mln. barelių per dieną atsigavimą, tačiau jis 300 tūkst. barelių per dieną mažesnis nei ankstesnėse prognozėse. Kitąmet pasaulinė paklausa turėtų siekti 96,3 mln. barelių per dieną.

Spalį OPEC narių našumas padidėjo 322 tūkst. barelių per dieną, lyginant su rugsėjį stebėtu lygiu, teigiama ataskaitoje, kurioje priduriama, kad už padidėjimą daugiausiai atsakingi Libija ir Iranas.

Pirmadienį Saudo Arabijos energetikos ministras sakė, kad OPEC ir organizacijai nepriklausančių valstybių sudarytas sandoris dėl gavybos apimčių sumažinimo gali būti pakoreguotas, jei būtų pasiektas sutarimas.

Balandį OPEC+ sudarytame susitarime numatoma gavybos apimtis nuo gegužės 1 dienos iki birželio pabaigos sumažinti 9,7 mln. barelių per dieną.

Tuomet mažinimą nuo liepos iki gruodžio susitarta laipsniškai palengvinti iki 7,7 mln. barelių per dieną ir nuo sausio jį dar labiau palengvinti iki 5,8 mln. barelių per dieną.