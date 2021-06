NVO: vaikams dėl pandemijos gresia kartų katastrofa

Milijonai vaikų negalėjo mokytis dėl COVID-19 apribojimų, o tai turės ilgalaikį poveikį jų fizinei ir psichinei sveikatai, sakoma organizacijos apžvalgoje.

Joje nurodoma, kad geriausiai užtikrinamos vaiko teisės yra Islandijoje, Šveicarijoje ir Suomijoje, o blogiausiai iš visų 182 šalių – Čade, Afganistane ir Siera Leonėje.

„KidsRights“ įkūrėjas ir pirmininkas Marcas Dulleartas teigė, kad pandemijos poveikis vaikams „deja, viršijo mūsų pernykštes prognozes“.

„Be susirgusiųjų koronavirusu, vaikai per pandemiją nukentėjo labiausiai – ne tiesiogiai dėl paties viruso, bet iš esmės per lėtų vyriausybių veiksmų visame pasaulyje, – sakė jis. – Švietimo atkūrimas yra svarbiausias dalykas, siekiant išvengti kartų katastrofos“.

Organizacija teigė, kad daugiau nei 168 mln. vaikų negalėjo lankyti mokyklos, nes jos buvo uždarytos beveik ištisus metus, o kas trečias vaikas visame pasaulyje negalėjo mokytis nuotoliniu būdu.

Dar 142 mln. vaikų atsidūrė skurde, nes pandemija padarė didelės žalos pasaulio ekonomikai, o 370 mln. vaikų negavo maitinimo mokykloje.

Teigiamai buvo įvertintos Bangladešo pastangos – už tai, kad vieną nacionalinės TV kanalą skyrė mokymuisi namie, taip pat Belgija ir Švedija – už tai, kad stengėsi neuždaryti mokyklų.

Taip pat apžvalgoje rašoma, kad 80 mln. vaikų iki vienerių metų galėjo negauti įprastinių vakcinų nuo kitų ligų, nes sutriko sveikatos priežiūros įstaigų veikla.

Be to, pažymima, kad per karantiną „stulbinamai išaugo“ smurtas namuose, ir dažnai vaikai tapdavo jo aukomis.

„KidsRights“ pirmą kartą į sąrašą įtraukė Palestiną ir jai atiteko 104 vieta už pastangas išsaugoti sveikatos priežiūrą itin sunkiomis sąlygomis.

O Didžioji Britanija ir Naujoji Zelandija dėl teisinės vaikų apsaugos trūkumo, susijusio su jų turtine padėtimi, atsidūrė 169 ir 168 vietose, žemiau nei Šiaurės Korėja, Sirija, Irakas ir Sudanas, tik vos aplenkdamos Eritrėją.

Austrija ir Vengrija šiame sąraše smarkiai nukrito dėl diskriminacijos.

Apžvalgoje naudojami Jungtinių Tautų (JT) duomenys, siekiant įvertinti, kaip šalys laikosi JT vaiko teisių konvencijos.