Norvegijoje atidarytos pirmosios pasaulyje komercinės CO2 „kapinės“

Konsorciumo „Northern Lights“, kuriam vadovauja naftos milžinės „Equinor“, „Shell“ ir „TotalEnergies“, veikloje numatoma gabenti ir laidoti visoje Europoje dūmtraukiuose surenkamą anglies dvideginį.
Taip siekiama neleisti išmetamiems teršalams patekti į atmosferą bei padėti sustabdyti klimato kaitą.
„Dabar įleidome ir rezervuare saugiai patalpinome pirmąją CO2 injekciją“, – pranešime teigė konsorciumo „Northern Lights“ vykdomasis direktorius Timas Heijnas.
„Mūsų laivai, įrenginiai ir gręžiniai jau veikia.“
Paprastai tariant, surinkus anglies dvideginį, jis suskystinamas ir laivu gabenamas į Oygardeno terminalą netoli Bergeno prie vakarinės Norvegijos pakrantės.
Po to jis perpilamas į dideles talpyklas ir 110 km ilgio vamzdynu maždaug 2,6 km gylyje įleidžiamas į jūros dugną, kur po to nuolat saugomas.
JT Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (TKKG) ir Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. carbon capture and storage, CCS) technologiją įtraukė į klimato kaitos priemonių, ypač skirtų mažinti anglies dvideginio pėdsaką tokiose sunkiai dekarbonizuojamuose pramonės šakose kaip cemento ir plieno pramonė, sąrašą.
Pirmoji konsorciumo „Northern Lights“ rezervuare atsiradusi anglies dvideginio injekcija atkeliavo iš Vokietijos įmonei „Heidelberg Materials“ priklausančios cemento gamyklos Breviko mieste pietrytinėje Norvegijos dalyje.
Bėda ta, kad CCS technologija yra sudėtinga ir brangi.
Be finansinės paramos šiuo metu pramonės įmonėms labiau apsimoka Europos anglies dvideginio rinkoje pirkti „taršos leidimus“ nei mokėti už CO2 surinkimą, transportavimą ir saugojimą.
„Northern Lights“ Europoje kol kas yra pasirašęs tik tris komercines sutartis.
Viena iš jų buvo sudaryta su įmonės „Yara“ amoniako gamykla Nyderlanduose, kita – su dviem bendrovės „Orsted“ biokuro gamyklomis Danijoje, o trečioji – su Stokholme (Švedija) veikiančia bendrovės „Exergi“ šilumine elektrine.
„Northern Lights“, kurį didžiąja dalimi finansuoja Norvegijos valstybė, per metus gali sukaupti 1,5 mln. tonų anglies dvideginio, o iki dešimtmečio pabaigos šis kiekis turėtų padidėti iki penkių milijonų tonų.
Naujausi komentarai