 Nobelio taikos premijos laureatė pirmą kartą per 11 mėnesių pasirodė viešumoje

Nobelio taikos premijos laureatė pirmą kartą per 11 mėnesių pasirodė viešumoje

2025-12-11 06:53
BNS inf.

Venesuelos opozicijos lyderė, Nobelio taikos premijos laureatė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) anksti ketvirtadienį iš savo viešbučio Osle balkono pasveikino šalininkus ir tai buvo jos primas viešas pasirodymas per 11 mėnesių.

Nobelio taikos premijos laureatė Maria Corina Machado.
Nobelio taikos premijos laureatė Maria Corina Machado. / ODD ANDERSEN / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ji į Norvegiją atvyko pernelyg vėlai, kad pati galėtų dalyvauti Nobelio premijos įteikimo ceremonijoje. Jos dukra Ana Corina Sosa Machado (Ana Korina Sosa Mačado) laureatės vardu priėmė šių metų Nobelio taikos premiją.

Nuo to laiko, kai ėmė slapstytis, iki ketvirtadienio vienintelis viešas M. C. Machado pasirodymas įvyko sausio 9 dieną Karakase, kai ji protestavo prieš Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Naduro) inauguraciją trečiai kadencijai.

M. C. Machado į Oslą atvyko kelios valandos po Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonijos.

Šiame straipsnyje:
Nobelio taikos premijos laureate
Nobelio Taikos premija
Maria Corina Machado
Oslas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų