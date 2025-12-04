„The New York Times“ padavė Pentagoną į teismą dėl žiniasklaidos ribojimo politikos

JAV ir tarptautinės naujienų agentūros, įskaitant AFP, AP, televiziją „Fox News“ ir dienraštį „The New York Times“, spalio viduryje atsisakė pasirašyti naująsias taisykles, o tai reiškia, kad iš jų buvo atimti Pentagono įgaliojimai.
„Pentagono politika, pažeidžianti JAV Konstitucijos pirmąją pataisą, siekia riboti žurnalistų galimybes daryti tai, ką jie visada darė – užduoti klausimus vyriausybės darbuotojams ir rinkti informaciją, kad galėtų pranešti istorijas, kurios visuomenei suteikia daugiau informacijos nei oficialūs pareiškimai“, – teigiama „The New York Times“ skunde.
„Jei jie tai padarys ir paskelbs ką nors, kas nebuvo patvirtinta Pentagono pareigūnų, ši politika leidžia tiems pareigūnams bet kuriuo metu ir be jokių sprendimus reglamentuojančių standartų nedelsiant sustabdyti ir galiausiai panaikinti tų žurnalistų leidimus“, teigiama pranešime.
Šios taisyklės – tai naujausias iš eilės veiksmų, kuriais ribojama žurnalistų galimybė gauti informaciją iš Pentagono, didžiausio šalies darbdavio, kurio metinis biudžetas siekia šimtus milijardų dolerių.
Šių metų pradžioje Gynybos departamentas paskelbė, kad aštuonios žiniasklaidos organizacijos, tarp jų „The New York Times“, „Washington Post“, CNN, NBC ir NPR, turi atlaisvinti Pentagone joms skirtas patalpas, teigdamas, kad reikia vietos kitoms, daugiausia konservatyvioms, žiniasklaidos priemonėms.
Taip pat buvo reikalaujama, kad žurnalistus lydėtų oficiali palyda, jei jie išeina iš tam tikrų Pentagono erdvių – dar vienas naujas spaudos apribojimas.
Be to, drastiškai sumažėjo žurnalistams rengiamų informacinių susitikimų skaičius.
Žurnalistai, kurie atsisakė pasirašyti naująją žiniasklaidos politiką, buvo pakeisti žiniasklaidos asmenybėmis, palankiomis JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai.
Šią savaitę jie buvo pakviesti dalyvauti pirmojoje Pentagono spaudos sekretorės konferencijoje. Žiniasklaidos priemonės, kurių akreditacijos buvo anuliuotos, renginyje negalėjo dalyvauti.
