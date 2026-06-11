Naujuoju JAV žvalgybos vadovu Trumpas paskyrė prokurorą Jay Claytoną

D. Trumpo sprendimas anksčiau šį mėnesį laikinai Nacionalinės žvalgybos direktoriumi paskirti lojalistą būsto pareigūną Billą Pulte'ą, nepaisant to, kad jis neturi jokios žvalgybos patirties, sukėlė pasipiktinimą.
J. Claytonas yra JAV prokuroras Niujorko pietiniame rajone ir per pirmąją D. Trumpo kadenciją buvo Vertybinių popierių ir biržos komisijos direktorius.
„Man malonu pranešti apie labai gerbiamo Jay Claytono (...) paskyrimą naujuoju Nacionalinės žvalgybos direktoriumi“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Raginu Jungtinių Valstijų Senatą kuo greičiau patvirtinti Jay kandidatūrą“, – pridūrė jis.
D. Trumpas atsitraukė, Senatui sukilus prieš B. Pulte‘o paskyrimą. Ginčas dėl jo baigėsi tuo, kad protestuodami JAV Atstovų rūmai ketvirtadienį atmetė svarbios sekimo be teismo orderio programos trumpalaikį pratęsimą.
Balsavimas žlugo kilus pasipiktinimui dėl B. Pulte‘o, Federalinės būsto finansavimo agentūros vadovo, neturinčio jokios patirties nacionalinio saugumo srityje. Be to, demokratai jį apkaltino naudojantis vyriausybės duomenų bazėmis, kad surastų kompromituojančios informacijos apie politinius D. Trumpo priešus.
Demokratai pareiškė, kad nepalaikys net ir laikino atnaujinimo, jei nebus imtasi reformų amerikiečių privatumui apsaugoti ir nebus atsisakyta B. Pulte‘o paaukštinimo pareigose.
Buvusi žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard gegužę paskelbė atsistatydinanti, kad galėtų rūpintis su vėžiu kovojančiu savo vyru. Ji turėjo pasitraukti iš pareigų birželio 30 d., tačiau D. Trumpas paankstino datą iki birželio 19 dienos.
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