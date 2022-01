Naftos kainų augimas stabtelėjo po ženklaus šuolio išvakarėse

Trečiadienį paskelbti Amerikos naftos instituto (API) duomenys rodo, kad praėjusią savaitę JAV naftos atsargos padidėjo 1,404 mln. barelių, kai dar savaite anksčiau jos buvo sumažėjusios 1,077 mln. barelių. Oficialius duomenis apie JAV atsargas šalies Energetikos departamentas paskelbs ketvirtadienį.

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) trečiadienį žurnalistams teigė, kad jo administracija ir toliau stengsis mažinti naftos kainas.

„Dirbsime, kad padidintume naftos pasiūlą, – kalbėjo jis. – Tačiau tai padaryti bus sunku.“

Kovo mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios sumenko 0,08 JAV dolerio, arba 0,09 proc., iki 88,36 JAV dolerio už barelį. Trečiadienį šie sandoriai pabrango 0,93 JAV dolerio, arba 1,1 proc., iki 88,44 JAV dolerio už barelį.

Tuo tarpu vasario mėnesio ateities sandorių WTI rūšies naftos kaina Niujorko prekių biržoje (NYMEX) ūgtelėjo 0,13 JAV dolerio, arba 0,15 proc., iki 87,09 JAV dolerio už barelį. Trečiadienį šių sandorių vertė padidėjo 1,53 JAV dolerio, arba 1,8 proc., iki 89,96 JAV dolerio už barelį.

Tiek „Brent“, tiek WTI naftos kainos trečiadienio prekybos sesiją baigė aukščiausiame lygyje nuo 2014 metų spalio.

Vasario mėnesio WTI sandoriai baigs galioti ketvirtadienį pasibaigus prekybos sesijai. Aktyviau prekiaujamų kovo mėnesio WTI ateities sandorių kaina nukrito 0,04 JAV dolerio, arba 0,05 proc. iki 85,75 JAV dolerio už barelį.

Rinką trečiadienį palaikė padidinta Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) prognozė dėl pasaulinės paklausos 2022 metams. Be to, kainas didino ir nuogąstavimai dėl galimo tiekimo iš Artimųjų Rytų sumažėjimo po sprogimo, įvykusio naktį iš antradienio į trečiadienį naftotiekyje, jungiančiame Iraką ir Turkiją.

TEA trečiadienį padidino 2022 metų pasaulinės naftos paklausos augimo prognozę 200 tūkst. barelių per parą iki 3,3 mln. barelių.

2021 metais pasaulinė paklausa, agentūros duomenimis, išaugo 5,5 mln. barelių per parą, o tai yra 200 tūkst. barelių per parą daugiau nei buvo prognozuota anksčiau. Anot analitikų, 2021 metais naftos paklausa siekė 96,4 mln. barelių per parą, o 2022 metais – sieks 99,7 mln. barelių per parą.