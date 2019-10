N. Sarkozy bus teisiamas dėl rinkimų kampanijos finansavimo

Kasacinis teismas galutinai atmetė N. Sarkozy apeliaciją ir patvirtino, kad jam iškelta byla bus nagrinėjama įprasto baudžiamojo teismo. Jeigu 64 metų buvęs lyderis būtų pripažintas kaltu, jam grėstų iki vienerių metų įkalinimo ir 3 750 eurų bauda.

Teismo posėdžio data dar nepaskirta.

N. Sarkozy kaltinamas, kad jo prezidentinei kampanijai buvo išleista daug daugiau negu įstatymų leidžiama riba (22,5 mln. eurų) ir kad jis mėgino tai nuslėpti sukčiaudamas.

Pasak prokurorų, nesėkmingai perrinkimo siekęs N. Sarkozy tąsyk išleido beveik 43 mln. eurų.

Pagrindinis klausimas – ar buvęs lyderis žinojo apie numanomas suklastotas sąskaitas ir sukčiavimą, susijusį su viešųjų ryšių bendrove „Bygmalion“. Šios įmonės vadovai jau yra pripažinę, kad tvarkant jos apskaitą buvo sukčiaujama.

Nuo pat penkerių metų kadencijos pabaigos 2012-aisiais dėl N. Sarkozy veiklos buvo pradėtas ne vienas antikorupcinis tyrimas.

Buvusiam Respublikonų partijos lyderiui taip pat gresia kita byla dėl korupcijos ir prekybos poveikiu, susijusių su įtariamais mėginimais gauti informacijos iš vieno teisėjo apie N. Sarkozy atžvilgiu vykdytą tyrimą.

Be to, jis buvo kaltintas, kad priėmė milijonus eurų iš velionio Libijos diktatoriaus Muamaro Kadhafi (Muamaro Kadhafi) per savo pirmąją prezidentinę kampaniją 2007-aisiais.